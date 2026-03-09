Scherzi a Parte domina: dramma di Selvaggia Lucarelli in lacrime e il barese di Ermal

Tra le novità del palinsesto di Canale 5 c’è una certezza: Scherzi a parte 2026 di Max Giusti funziona. Il programma sta intrattenendo tantissimi telespettatori nella prima serata del 9 marzo, con la seconda puntata. Tra questi molti hanno portato in tendenza l’hashtag del programma su X, commentando divertiti i vari scherzi messi in atto, con protagonisti i Vip del mondo dello spettacolo italiano. Protagonisti di questo appuntamento sono Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Ermal Meta, Samira Lui e Matteo Bassetti. Grandi applausi da parte del pubblico, che è davvero coinvolto. C’è, infatti, la probabilità che questa seconda puntata replichi i grandi ascolti ottenuti dalla prima.

La scorsa settimana, il programma ha registrato il 26% di share, sorprendendo tutti. Stasera, la puntata inizia con l’attore romano, che un tempo ha anche condotto questo programma televisivo. A seguire è il turno della Lucarelli, che è stata messa a dura prova dalla produzione della trasmissione Mediaset e dal compagno Lorenzo Biagiarelli. Amante dei gatti, la giornalista – che potrebbe svolgere il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 2026 per una durata diversa da quella annunciata – è rimasta sconvolta da un fattaccio avvenuto in un autogrill.

Qui ha chiamato la polizia dopo aver scoperto che una donna è stata negligente con il suo gatto, Lukaku. Cercando di mettere in salvo l’animale, alla fine Lucarelli ha perso il suo Lorenzo. Quest’ultimo, d’accordo con la produzione del programma, ha finto di essere rimasto rinchiuso in un furgone di surgelati, alla ricerca del gatto. Selvaggia, ancora preoccupata per l’animale, ha cercato di liberare il fidanzato, che però ha iniziato a viaggiare in autostrada, a bordo del veicolo.

La giornalista ha iniziato così a pensare che Lorenzo fosse in pericolo, rinchiuso nella zona congelata del furgone. Lontano dall’autogrill, Biagiarelli è salito su un altro furgone, con la produzione, e ha chiesto, tramite una telefonata, a Selvaggia di aiutarlo. Come? Inseguendo il furgone, facendosi accompagnare da qualcuno. Inizialmente la giornalista si è rifiutata di seguire le sue direttive, non fidandosi di nessuno in autogrill.

Alla fine, si è fatta accompagnare da un uomo, seguendo la posizione che Lorenzo le ha inviato. Una volta raggiunto il furgone in autostrada, però, i due non riuscivano in alcun modo ad attirare l’attenzione dell’autista, che ovviamente era d’accordo con la produzione del programma. Così il pubblico ha visto una Lucarelli in panico a Scherzi a parte. La giornalista non è riuscita a trattenere le lacrime, all’idea che il compagno stesse rischiando la vita.

“Diventerà un merluzzo”, ha affermato in lacrime Selvaggia. Una volta fermi in un’altra stazione di servizio, finalmente la Lucarelli ha potuto riabbracciare il fidanzato, scoprendo di essere una delle vittime del programma di Canale 5. La puntata è andata avanti con Ermal Meta, il cui scherzo ha continuato a coinvolgere il pubblico, sempre più divertito.

Il cantante e le sue reazioni hanno divertito ancora di più i telespettatori. Difficile vedere il noto artista perdere le staffe, ma stasera questo è stato possibile ed è stato impossibile trattenere le risate! In particolare, molti hanno applaudito nel vederlo inveire usando il dialetto barese.