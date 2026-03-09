Grande Fratello Vip 2026, la durata non è quella annunciata! Spunta retroscena sui contratti

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe durare più del previsto. Tra volti meno conosciuti e nomi affermatissimi nel mondo dello spettacolo italiano, i Vip sono pronti a intrattenere il pubblico di Canale 5: l’appuntamento è segnato per martedì 17 marzo 2026. Il pubblico è pronto, dopo mesi e mesi di attesa, con il cast che è appena stato svelato. Ed ecco che, intanto, c’è curiosità sulla durata di questa edizione.

Dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini, torna Ilary Blasi al timone del programma. Un ritorno nel passato, che ai telespettatori non dispiace. Il flop di The Couple, durato meno del previsto, ci si aspetta un risultato ben diverso dall’affermato reality show del prime time di Canale 5. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni su Instagram fa sapere che i concorrenti avrebbero firmato un contratto che prevede una durata di ben 15 settimane!

Dunque, non si parla di sei settimane, come detto in questi mesi. Probabilmente i piani alti preferiscono tenere i piedi per terra di fronte agli occhi del pubblico, lasciando aperta la strada per una durata che comprenderebbe circa 4 mesi di messa in onda. Questo ciò che scrive l’esperto di gossip:

“Altro che 6 settimane. Nel contratto le settimane sono ben 15. La durata sarà maggiore di quella annunciata. Magari è stato un cambiamento dell’ultimo minuto per occupare il palinsesto, ma posso dirvi che il GF Vip avrà più spazio del previsto. La durata, comunque, dipenderà dagli ascolti”

Nel caso in cui i dati degli ascolti televisivi dovessero dare risultati soddisfacenti, i gieffini potrebbero restare più del previsto nella Casa più spiata d’Italia. Il cast, intanto, promette bene. Molti dei concorrenti sono stati proposti da Alfonso Signorini, prima ancora del suo passo indietro, con una lista considerata segreta del Grande Fratello Vip 2026 rimasta segreta solo fino a qualche settimana fa.

Ieri il reality show ha deciso di rendere ufficiali i nomi dei gieffini che effettivamente entreranno nella Casa. Alcuni dei nomi che figuravano tra le indiscrezioni, ovvero tra quelli scelti da Signorini, non sono presenti e troviamo invece delle novità. Tra i grandi Vip saranno presenti Adriana Volpe, Antonella Elia, Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Varcheranno la famosa porta rossa anche Marco Berry, Paola Caruso, Dario Cassini e Barbara Prezia.

Spicca anche un altro nome che fa rumore, ovvero quello di Alessandra Mussolini. Spazio poi nel cast anche a Ibiza Altea, GionnyScandal, Raul Dumitras, Giovanni Calvario, Nicolò Brigante e Renato Biancardi. Nessun volto è sconosciuto e in studio si prevedono fuochi d’artificio. Approda al Grande Fratello come opinionista Selvaggia Lucarelli, che affianca la ormai veterana e amata Cesara Buonamici.