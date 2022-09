Katia Ricciarelli vulcanica. La soprano, contestatissima al Grande Fratello Vip 6, è tornata in video su Canale Cinque, finendo tra le vittime di Scherzi a Parte (lo show ha aperto i battenti con la nuova stagione domenica 18 settembre). L’ex di Pippo Baudo è stata protagonista dello scherzo in diretta orchestrato da Enrico Papi & Co ed ha reagito malissimo, arrivando alle mani con una persona coinvolta nella trappola. A fare perdere le staffe alla cantante lirica è stata una donna che ha iniziato ad accusare il suo amato cagnolino Ciuffy di comportamenti molesti. In un turbinio di tensione, la Ricciarelli ha letteralmente perso la brocca, prendendo per i capelli la signora e lanciandole addosso dell’acqua.

Lo scherzo ha avuto inizio quando l’ex gieffina è stata attirata in un hotel per svolgere una prova di un servizio fotografico a tema “Vip e animali”. Naturalmente il contesto è stato fittiziamente preparato dallo show che ha arruolato una donna bionda. Questa ha cominciato a infastidire la soprano lamentandosi di alcuni presunti atteggiamenti maldestri di Ciuffy. La Ricciarelli, informata di ciò, ha negato che il suo cane avrebbe potuto avere simili comportamenti. La situazione è degenerata nel momento in cui la bionda ha fatto credere che Ciuffy avesse ingerito degli orecchini preziosi. Con la Ricciarelli si è diretta in una clinica veterinaria ed è scattato il patatrac.

L’artista veneta ha perso la pazienza e ha iniziato a suggerire alla donna dello scherzo di andarsene, con toni tutt’altro che teneri. La tensione è salita parecchio, tanto che la soprano, a un certo punto, ha fatto andare le mani, prima spintonando la signora e poi tirandole i capelli. Inoltre, in un’altra escandescenza, la si è vista rovesciare addosso alla bionda una bottiglietta d’acqua.

assenzio e giorsss nel gruppo

pic.twitter.com/1Ohgb2k0HL — sopranini (@teamsopranini) September 18, 2022

Le lacrime di Katia Ricciarelli a Scherzi a parte

Lo scherzo si è fatto ancor più crudele quando alla Ricciarelli è stato fatto credere che Ciuffy fosse stato rapito. La notizia ha gettato Katia nel panico: lacrime a profusione, interrotte da Enrico Papi che ha deciso di fermare la ‘trappola’ e far arrivare in studio la soprano. Incubo finito.