Scherzi a parte con Belen, addio repliche: Mediaset ha cambiato idea

Non ci saranno più su Canale 5 le repliche di Scherzi a parte con Belen Rodriguez

Continuano a cambiare i palinsesti televisivi. Mediaset ha deciso di fare dietrofront nell’ultime ore: niente repliche di Scherzi a parte. L’azienda voleva infatti riproporre l’edizione 2009 del programma – quella condotta da Belen Rodriguez, Teo Mammucari e Claudio Amendola – a partire da venerdì 17 aprile 2020. Ma all’ultimo è stato scelto di trasmettere altro: per quel giorno è previsto il film Puoi baciare lo sposo con protagonisti Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito e Diego Abatantuono. Non è chiaro il motivo di questo cambio di marcia ma non è da escludere che lo show torni in onda più in là visto che il nuovo decreto legge emanato da Conte parla di misure restrittive fino al prossimo 3 maggio.

Nonostante tutto Belen Rodriguez torna in onda su Canale 5

Nonostante la cancellazione all’ultimo di Scherzi a parte, Belen Rodriguez tornerà in onda su Canale 5 mercoledì 15 aprile con le repliche di Tu si que vales, il varietà prodotto da Maria De Filippi e condotto dalla soubrette argentina insieme agli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma la cancellazione di Scherzi a parte non è l’unica novità nel palinsesto di Canale 5.

Gli altri cambiamenti di Canale 5 per le prossime settimane

Per la prossima settimana – quella dal 13 al 19 aprile 2020 – è stato cancellato Il diavolo veste Prada, che doveva andare in onda martedì 14 aprile. Al suo posto Animali Fantastici e dove trovarli, che lascia libero lunedì 13 aprile per fare spazio alla replica di uno show di Adriano Celentano.