Scherzi a parte, Barbara d’Urso parla inglese: figuraccia in diretta

La conduttrice si è ritrovata vittima in tempo reale di un tiro mancino della trasmissione di Enrico Papi, ecco come se l’è cavata con la lingua della Re

Barbara d’Urso è stata l’ultima vittima (in ordine temporale) di Scherzi a parte, la nota trasmissione di Canale 5 che per le ultime edizioni ha deciso di organizzare, per darsi una scossa rispetto al passato, anche degli scherzi in diretta. La conduttrice Mediaset è stata scelta dalla produzione per un siparietto piuttosto gustoso, dove il pubblico l’ha vista in una veste davvero inedita.

I telespettatori sono infatti abituati a seguire Barbarella con i suoi programmi e il suo linguaggio sempre curatissimo. Stasera, al contrario, è venuto a galla il suo lato più umano e per molti versi verace. Barbara d’Urso è infatti stata invitata dalla produzione del programma, convinta di dover essere intervistata dalla BBC, da parte di una giornalista britannica esperta di famiglia reale inglese.

Fin da subito, ovviamente, sono emersi i primi problemi. La presentatrice campana non è infatti abituata a dover tornare negli studi di Cologno Monzese al di fuori degli orari del suo Pomeriggio 5, e la finta intervista nello specifico le era stata fissata dopo le 21. Ecco dunque emergere, immediatamente, i primi malumori da parte sua. Ma non è tutto. Scherzi a parte ha deciso per l’occasione di mettere alla prova Barbara d’Urso con la sua conoscenza della lingua inglese! Carmelita è stata costretta a dover interagire con la sua ospite in diverse occasioni e in mancanza di assistenti adeguati che le dessero una mano. In questo modo, per la prima volta è andata in onda una Barbara d’Urso in un’inedita veste “oxfordiana”, che ha cercato alla bell’e meglio di comunicare in inglese.

Per quanto riguarda le espressioni più basilari, dopo tutto, Barbara d’Urso se l’è anche cavata. Non lo stesso si può dire quando le domande e i commenti della “giornalista” sono diventati più complessi e soprattutto antipatici. L’attrice ha iniziato a infastidirla e a dimostrarle un’antipatia davvero rara: Barbara d’Urso ha mantenuto la calma fino a che ha potuto, poi ha sbroccato quando la giornalista ha massacrato la sua assistente.

“Mi sono rotta il c…” ha iniziato a dire la conduttrice, per poi concedersi alla sua ospite solo per qualche minuto. Quando la situazione è diventata insostenbile, la d’Urso ha cambiato atteggiamento. “Mi sta sul c….chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Togliete dai co…..sta pazza? Ciccia, vieni in Italia a lavorare vah!”. Che figura, ma d’altra parte chi sarebbe riuscito a mantenere la calma?