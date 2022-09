Pomeriggio 5: Patrizia Rossetti tradita dal marito, spunta uno scoop

Quello appena trascorso è stato senza ombra di dubbio un pomeriggio decisamente frizzantino a Canale 5. Barbara d’Urso si è infatti ritrovata, suo malgrado, a dover gestire un gossip molto pruriginoso che l’ha mandata un po’ in crisi e che forse avrebbe preferito non dover sentire in diretta. Tutto è successo quando in trasmissione si è iniziato a parlare di Patrizia Rossetti, una delle concorrenti del Grande Fratello 7 nonché una delle più celebri conduttrici di televendite della televisione italiana.

L’argomento che Barbara d’urso ha voluto approfondire con i suoi ospiti in studio è stata la storia personale della Rossetti, con particolare riferimento ad un evento passato che l’avrà di certo fatta molto soffrire. La presentatrice dalla chioma rossa, infatti, è stata sposata per ben 15 anni anni con un uomo, Rudy Londoni, che si è reso protagonista di più di una scappatella. Patrizia Rossetti, tra l’altro, aveva scoperto il tradimento in prima persona, beccando il compagno fedifrago con le mani nel sacco, per di più in diverse occasioni.

Questa difficile storia la Rossetti l’ha per l’appunto raccontata proprio all’interno della casa del GF Vip, aprendosi con i suoi compagni di avventura. “Ho preso le corna e di più. L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, ma alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio…” ha rivelato la presentatrice. aggiungendo che la terza incomoda era in effetti sempre la stessa persona.

Parlando alle sue coinquiline al Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti ha poi fornito ulteriori dettagli su questa spinosa situazione. La gieffina ha infatti raccontato che questa donna misteriosa lavora più o meno nel suo stesso settore. “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni”: queste le sue dichiarazioni in merito, riportate anche da Il Sussidiario.

Quando il servizio si è concluso, la d’Urso è tornata in studio per parlare del tema. Può essere, in ogni caso, che la produzione avesse tagliato proprio la parte più spinosa del suo discorso: poteva quindi Samantha De Grenet esimersi da aggiungere il dettaglio più interessante di tutto? La soubrette ha infatti tenuto a sottolineare che la donna con cui Rudy ha tradito la Rossetti sarebbe “una donna bionda con le meches che farebbe la barista alla Mediaset”.

Questa frase ha fatto trasalire la presentatrice di Pomeriggio 5, che a questo punto ha chiosato: “Io non so niente!”. Samantha De Grenet, ad ogni modo, ha tenuto a specificare che questo scoop l’ha tirato fuori la stessa Patrizia Rossetti all’interno della casa.“Dopo vado a prendermi un caffé al bar” ha quindi commentato la d’Urso, che ha però rapidamente cambiato argomento. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, nel frattempo, si sfregava le mani soddisfatto per il pettegolezzo a cui aveva assistito.