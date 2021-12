Samantha De Grenet in ospedale: operazione chirurgica, come sta

Samantha De Grenet, nelle scorse ore, è stata operata: è stata la medesima showgirl romana 51enne, ex concorrente del Grande Fratello Vip, a informare dell’intervento subito attraverso i suoi canali social. La De Grenet si è ritratta in una stanza d’ospedale, mostrando la gamba destra interamente bendata dopo l’operazione che è stata effettuata al menisco. Tutto è filato liscio, come testimonia il sorriso della showgirl e le sue parole, con le quali ha voluto ringraziare l’equipe medica che si è presa cura di lei.

Ora dovrà stare qualche giorno a riposo, nell’attesa di riprendersi al cento per cento dall’intervento chirurgico sostenuto. “Anche questa è fatta! Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente. Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare”: così Samantha su Instagram nel far sapere della operazione a cui si è sottoposta.

Un grazie particolare e sentito è andato al Dottor Stefano Lovati che, oltre ad essere un professionista nell’ambito della medicina, è anche un caro amico della showgirl.

Non appena Samantha ha reso noto via social di essere finita sotto i ferri, molti suoi amici e colleghi della si sono fatti sentire con messaggi di vicinanza e sostegno inviati sempre sulle piattaforme della rete. Tra i vip che hanno espresso un pensiero per la 51enne capitolina ci sono stati Carolina Marconi, Vittorio Brumotti, Angela Melillo, Sabrina Ghio, Antonella Mosetti, Nek, Andrea Pucci e Alessia Ventura.

Samantha De Grenet: chi è il marito e la lotta vinta contro il tumore

La showgirl si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 ha dichiarato di essere ritornata insieme al marito. La coppia si è ripromessa amore eterno nel 2015, risposandosi.

Circa due anni fa la De Grenet ha scoperto di essere stata aggredita da un tumore al seno. La lotta con il cancro è stata dura, ma alla fine l’ha vinta. In diverse interviste rilasciate in televisive e ad alcune testate giornalistiche ha spiegato i dettagli del periodo difficile vissuto quando ha dovuto fronteggiare il tumore. Da quella battaglia ne è uscita trionfante ed oggi ha recuperato il sorriso.