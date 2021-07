GF Vip, De Grenet affonda la Elia: è ancora bagarre, spunta anche Patrick

Sono passati mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5, ma gli strascichi polemici della zuffa innescatasi tra Antonella Elia e Samantha De Grenet continuano a far germogliare botta e risposta al vetriolo tra le due soubrette. Lo scontro più acceso è andato in scena nella puntata in cui la torinese, in veste di opinionista, ha avuto un faccia a faccia con la romana, partorendo bordate alquanto discutibili. Nel corso della querelle attaccò Samantha sul suo aumento di peso e la apostrofò sarcasticamente come ‘La regina del Gorgonzola’, per via di uno spot del passato che vide protagonista la capitolina.

Sulla vicenda, Antonella vi è tornata pochi giorni fa, durante un’intervista a Belve (Rai Due). “Pentimenti? Zero”, ha chiosato la Elia, aggiungendo che la battuta della ‘Regina del Gorgonzola’ non è stata farina del suo sacco, essendole stata suggerita da qualcuno (“Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: ‘Digliela’”).

Nessuna scusa nemmeno sulle stilettate sul peso della De Grenet: la torinese ha detto che non sapeva che la showgirl aveva avuto un tumore e che quella fosse la causa dei chili in più. Nonostante ciò ha sostenuto che con le sue amiche scherza continuamente sul tema (“Cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera, allora? Ho fatto una battuta. Poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli”).

Dopo le dichiarazioni della Elia a Belve, non si è fatta attendere la risposta di Samantha che è intervenuta su Instagram, sotto a un post pubblicato dal profilo Xo Xo Social Gossip.

“Penso che la “signora” che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata. Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno . Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla”.

A stretto giro dall’intervento di Samantha, sempre sotto al post di Xo Xo Social Gossip, si è fatto vivo anche Patrick Ray Pugliese, ‘highlander’ del GF e del GF Vip. Nella quarta edizione del reality, pure lui si scontrò in modo deciso e rumoroso con Antonella. Fu allora che se ne uscì con “crotalo”, bizzarria grottesca indirizzata ad Antonella (che nel corso di quell’edizione figurava tra i concorrenti e non tra gli opinionisti) e subito diventata virale in rete.

Ebbene, Ray Pugliese, è tornato a pungere la Elia sui social, scrivendo “Crotalo” e aggiungendo in un secondo momento: “Ancora parla The Lady”.

GF Vip 6, Antonella Elia fatta fuori dal ruolo di opinionista

Antonella Elia non è stata confermata nel ruolo di opinionista per la sesta edizione del GF Vip, in partenza il prossimo autunno. A pesare proprio le sue intemperanze, ritenute troppo salate e fuori contesto. Anche Pupo non farà più parte del team. Al loro posto ci saranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che, ironia della sorte, ebbe pure lei dei pesanti alterchi con la torinese al GF Vip 4. La ruota gira… recita un noto proverbio!