Scelta Giovanna Abate, l’ultima registrazione: mistero e anticipazioni

Giovanna Abate scelta, le ultime anticipazioni su Uomini e Donne

Non si fa altro che parlare della scelta di Giovanna Abate, visto che la tronista, partita piuttosto male con un trono noioso e soporifero come quello dei suoi colleghi, è riuscita a ritagliarsi grande spazio all’interno di Uomini e Donne durante e dopo la fine del corteggiamento virtuale. Prevediamo quasi tutti che la scelta alla fine ricadrà su Sammy Hassan, visto che l’interesse mostrato dalla tronista è palese, eppure siamo in tanti a voler vedere come Giovanna arriverà alla decisione finale e soprattutto come comunicherà i suoi sentimenti al romano. Ma quando ci sarà questa registrazione? E soprattutto siamo sicuri che si tratterà di una scelta registrata?

Scelta Giovanna Uomini e Donne, domani l’ultima registrazione? Le ipotesi

Il Vicolo delle News ha fatto notare che molti dei protagonisti del Trono Over si recheranno domani a Roma mentre alcuni sono già arrivati: è molto probabile quindi che la registrazione avvenga proprio il 3 giugno e che vi prenderanno parte non solo i Cavalieri e le Dame dell’Over ma anche Giovanna per la scelta. In realtà il Vicolo sottolinea che potrebbe esserci un’ulteriore registrazione a ridosso del 9 giugno, cioè il giorno dell’ultima messa in onda del programma, oppure che la scelta sarà in diretta: su questo non possiamo darvi alcuna certezza ma ci pare strano che la redazione voglia impiegare ben due giornate quando potrebbe benissimo registrare tutto in una sola.

News scelta Giovanna: la tronista vuole ancora Sammy Hassan?

Vi ricordiamo intanto che da domani andranno in onda contenuti già registrati che avranno come protagonisti ancora una volta non solo Gemma Galgani e Nicola Vivarelli – che si spera nella prossima registrazione chiarirà tutti i dubbi sorti dopo il gossip sul suo presunto fidanzamento – ma anche Enzo Capo, Pamela Barretta, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi; ci saranno anche Giovanna, Davide e Sammy e vedremo se qualcosa è cambiato nel cuore della tronista.