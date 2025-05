Scelta di Gianmarco Steri, Claudia Dionigi contro Uomini e Donne (giustamente)

Claudia Dionigi, una delle ex corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e Donne, contro la decisione Mediaset di trasmettere l’atto finale del trono di Gianmarco Steri in differita. I vertici del ‘Biscione’, che sono alla disperata ricerca di idee nuove per raccogliere ascolti buoni in prime time su Canale 5, hanno piazzato la scelta di Steri nella serata di venerdì 30 giugno. Tutto sommato è andata bene visto che UeD, con il 17.2% di share, ha battuto la finale di Sognando… Ballando con le Stelle, inchiodato al 16.2%. Detto ciò, parte degli affezionati al dating show hanno manifestato un po’ di amarezza per la mancata diretta. Tra questi Claudia Dionigi.

La moglie di Lorenzo Riccardi, tramite una storia Instagram, ha dichiarato che sarebbe stato meglio che la puntata della scelta di Gianmarco “fosse stata in diretta o comunque senza spoiler”. Una critica giusta, che non fa una piega. Da giorni si sapeva che il tronista era uscito dal programma con Cristina Ferrara, congedando Nadia Di Diodato. Chiunque abbia seguito il percorso televisivo del giovane già sapeva tutto. Il consiglio della Dionigi non è affatto da sottovalutare: soprattutto per un prime time, prendere in considerazione l’ipotesi di organizzare una diretta per una eventuale futura scelta sembra un’idea più che buona. Ci sarebbe l’effetto suspence e verrebbe pure risolto il problema degli spoiler che escono prima della messa in onda della puntata.

Claudia Dionigi pronta a diventare mamma bis

Claudia Dionigi, nei mesi scorsi, assieme al marito, ha annunciato di essere nuovamente incinta. La coppia, che si è conosciuta proprio a Uomini e Donne, sta insieme dal febbraio 2019. Inizialmente l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno convissuto a Latina, paese di origine di lei. Poi si sono trasferiti a Milano. Nel 2022 hanno accolto la piccola Maria Vittoria che oggi ha tre anni. Ora attendono un altro bebè. Tra pochi mesi appenderanno sul portone di casa un fiocco azzurro, c’è in arrivo un figlio.

A metà maggio la donna ha spiegato che ha avuto qualche problema con la gravidanza in quanto ha dovuto fare una serie di accertamenti tra cui la villocentesi, esame che non è affatto una passeggiata.