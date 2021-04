Scardina ‘benedice’ la coppia Leotta-Can Yaman: il gesto sorprendente

Daniele Scardina ‘benedice’ virtualmente la relazione tra Diletta Leotta, sua ex fidanzata, e Can Yaman, divo turco protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. Nelle scorse ore la conduttrice di Dazn e l’attore sono spuntati sui social, postando una fotografia in cui si sono immortalati con un uomo di Pasqua personalizzato, recante i loro nomi. Classica pioggia di like e commenti, alcuni positivi, altri un po’ meno (ci sono ancora molti scettici che sono convinti che la relazione sia stata imbastita a favor di gossip e telecamere e non perché nata da un sentimento sincero).

Al di là di tutto, sotto al post pasquale della catanese e di Yaman, in modo piuttosto sorprendente, è giunto pure il like di Daniele Scardina, in arte King Toretto. Il pugile ha vissuto un amore intenso con la Leotta. Una relazione lunga circa un anno. Poco meno di due settimane fa ha parlato dell’ex compagna a Verissimo, con la padrona di casa Silvia Toffanin. L’atleta ha avuto parole al miele per la Leotta, spiegando che tutt’oggi, nonostante la storia non abbia avuto un lieto fine, c’è stima e affetto reciproco. Non solo: ha ribadito un paio di volte che il rapporto con la catanese è stato “vero”.

Qualcuno, in quel paio di sottolineature, ha pensato che si celasse una frecciatina alla relazione in corso tra Diletta e Can Yaman, che, come sopradetto, per alcuni è ‘finta’. Con il gesto ‘pasquale’ del like, pare che King Toretto abbia voluto mettere a tacere le malelingue. D’altra parte, sempre nel salotto di Verissimo, il pugile augurava all’ex compagna ogni bene. Così, nel vederla felice con la star turca, ha deciso di piazzare un bel ‘Mi piace’, coerentemente con quanto dichiarato. Lei sta bene ed io sono contento, la ‘parafrasi’ del gesto.

Diletta Leotta e Can Yaman, cicogna in volo? Impazza il gossip

Nelle scorse ore Diletta e Can sono stati parecchio chiacchierati anche per una voce che li vorrebbe genitori a breve. A metterla in circolo una presunta amica di infanzia della Leotta che, raggiunta dal magazine Nuovo, non avrebbe escluso che la coppia potrebbe essere in dolce attesa.