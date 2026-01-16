Scandalo Chiara Ferragni, parla Pretelli: “Una grande macchia, ecco cosa penso davvero”

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo che la vedeva accusata di truffa aggravata per il famigerato caso del “Pandoro-Gate“. La vicenda è stata discussa anche nel talk show La vita in diretta (Rai Uno), dove ha detto la sua un collega dell’imprenditrice cremonese, Pierpaolo Pretelli. In particolare, Alberto Matano ha chiesto a quest’ultimo se crede che ora l’ex moglie di Fedez potrà risollevarsi, ricevendo una risposta articolata. L’ex velino di Striscia la Notizia ha sostenuto che, nonostante il proscioglimento, per l’influencer non sarà semplice ricostruire l’impero che si è sgretolato dopo lo scandalo dei pandori.

Chiara Ferragni, l’opinione del collega influencer Pierpaolo Pretelli

“Se riuscirà mai a riconquistare la credibilità che ha perso con questo caso? Sicuramente oggi per lei è un punto di partenza. In questi due anni è stata condannata mediaticamente, in parte ha pagato, un po’ a livello di immagine e penso anche a livello economico”, ha dichiarato Pretelli in riferimento a Chiara Ferragni. E ancora: “Ha pagato, spero per lei che possa ricostruire un’immagine. Ma non è semplice ripartire con una macchia che comunque è stata grande, possiamo dire che ad oggi si porta uno strascico”.

Alba Parietti usa bastone e carota su Chiara Ferragni

A La vita in diretta è intervenuta anche Alba Parietti che ha di fatto ripetuto il medesimo concetto esternato da Pretelli, sostenendo che è probabile che Ferragni continuerà ad avere difficoltà sul fronte professionale in quanto per lei non sarà semplice “ripulire l’immagine”.

“Purtroppo lo stigma c’è sempre in questi casi, quando c’è un processo, quando la gente ti mette in discussione, questo lascia un’ombra e questo succede sempre, sia in situazioni più gravi che meno gravi della sua”, ha aggiunto la conduttrice torinese che ha poi augurato all’influencer di riottenere il successo perduto. Dall’altro lato le ha suggerito di fare più attenzione in futuro su temi delicati e sensibili come quello della beneficenza.

Chiara Ferragni prosciolta e “abbandonata” da Fedez

Poco dopo essere stata prosciolta, Ferragni ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, tornando anche a parlare della fine del suo matrimonio. La relazione con Fedez è giunta al capolinea proprio nel bel mezzo del “Pandoro-Gate”. L’influencer ha dichiarato di essersi sentita abbandonata dall’ex marito, lasciando intendere che si aspettava dal rapper un atteggiamento differente da quello dimostrato. Ha aggiunto che in questi due anni turbolenti è stata aiutata molto dalla sua famiglia e da alcuni amici che le sono rimasti accanto.

Inoltre, ha ribadito la linea che ha mantenuto da quando è stata travolta dallo scandalo. Vale a dire che si è professata innocente e che gli errori commessi sono stati fatti in buonafede e non con il fine di raggirare i consumatori.