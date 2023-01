Scandalo Amici: nuovi risvolti in Casetta e putiferio sui social

Il noce moscata-gate continua a lasciare strascichi all’interno della casetta di Amici di Maria De Filippi. Nonostante siano passati parecchi giorni, il clima tra gli allievi sembra essere più teso che mai. In particolare, il cantante Wax è stato messo sotto accusa dai suoi compagni.

Nel daytime andato in onda il 24 gennaio, Megan e Gianmarco hanno notato un chiaro cambiamento a seguito del ritorno dei 4 ragazzi coinvolti nello scandalo di Capodanno: Wax, Ndg, Maddalena e Samu. Il ballerino ha spiegato così la situazione:

Non ho visto momenti di tensione, ma qualcuno credo abbia in automatico una chiusura. Eravamo più amici. L’ho visto appena siamo tornati a stare tutti insieme.

Secondo l’allievo della Celentano, anche solo l’usanza di mangiare tutti insieme si è persa subito dopo il rientro dei quattro “imputati”. A questo punto è intervenuta la padrona di casa, Maria. La conduttrice ha convocato i ragazzi nella speranza di poter risolvere tutte le questioni in sospeso. Samuel ammette di non aver più voglia di cucinare per tutti e il cantante Aaron accusa direttamente i suoi colleghi:

Penso che in generale sia questione di persone con un carattere importante.. prima in cucina c’eravamo noi che cercavamo di accogliere tutti. Adesso possono prendere la cucina Wax, Samu, fanno le cose loro per loro.

“È successo qualcosa, si capisce che è successo qualcosa, si sente che non c’è più quel clima e quelle persone che lo avevano creato soffrono che quel clima non ci sia più” commenta Cricca, rientrato dopo l’eliminazione di Valeria avvenuta proprio a causa del provvedimento disciplinare post-capodanno.

Tutti contro Wax

A questo punto, Wax si sente preso in causa e chiede agli altri di dirgli chiaramente quello che pensano. Prende nuovamente la parola Gianmarco Petrelli con toni piuttosto duri: “Tu sei parac**o. Dici un sacco di ca***te e non ho voglia di farmi prendere per il c**o. Per questo non si realizza mai una conversazione”. “Lui ha un modo di gestire i suoi momenti down che coinvolgono tutta la casa, secondo me… nei tuoi momenti è molto caos”, aggiunge poi Niveo. Secondo Aaron il cantante milanese non cambierà mai e a dare la stoccata finale è il latinista Mattia:

Wax credo che tu voglia sempre stare al centro dell’attenzione e a volte non rendendotene conto non dai spazio alle persone. Cerchi di essere gentile con tutti ma in maniera molto finta.

Parole molto dure per l’allievo di Arisa, che ha ascoltato dispiaciuto le varie critiche ricevute. Sul web in molti si sono schierati dalla parte di Wax, identificando un vero e proprio branco nei suoi confronti. “Tutti ad accusare Wax e nessuno che cerchi di capire il perché si comporti in quel modo e si senta così spesso abbandonato dalla persone o reagisca in determinati modi”, commenta un utente su Twitter. E ancora: “Vogliono fare passare Wax per bullo e invece mi sembra proprio lui la vittima di questo branco di fake paladini della giustizia”.

Amici 22: il malessere di Ndg, Aaron e Maddalena chiariscono

Spazio poi al cantante romano Ndg. L’allievo di Lorella Cuccarini non sta attraversando un periodo facile: oltre al coinvolgimento nell’incidente della notte del 31 gennaio; il suo migliore amico nella casa, Tommy, è stato eliminato.

Cricca e Gianmarco, vedendo il collega in disparte, tentano di spronarlo a non isolarsi. Le parole di Petrelli:

Dato che era chiaro a tutti che tu stavi molto dietro a Tommy e il fatto che Tommy sia andato via ha avuto un lato positivo. Almeno io ho visto la cosa da un punto di vista ‘bello’. Sì perché mi sono detto ‘speriamo che adesso NDG possa sbocciare e uscire fuori per quello che è da solo.

Queste dichiarazioni hanno attirato nuove critiche, specialmente dai fan della coppia di amici che, sempre su Twitter, accusano il ballerino di hip-hop di non aver capito nulla della vera amicizia che unisce i due: “Si apriva solo con Tommy non per mancanza di carattere ma perché Tommy è stato l’unico a provare sempre a capirlo e a stare dalla sua parte senza se e senza ma.”

E, intanto, Aaron sente il bisogno di chiarire con Maddalena personalmente:

“Sai cosa pensavo di te? Che eri la ragazzina bella ma che non balla. Quella viziata che cerca le strategie. Non dovresti secondo me avere degli atteggiamenti preponderanti sugli altri”.

Il cantante appartenente alla squadra di Rudy Zerby ha poi lanciato un ulteriore attacco a Wax, accusandolo velatamente di non essere una buona influenza per la ballerina: “Stai sempre attaccata a Wax, lo vedo come un modo per sentirti meglio, per completarti”.