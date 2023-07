Scandali Uomini e Donne. Mennoia: “Chi ci aiuta, così li scopriamo”

Il cane Saki negli studi televisivi, il progetto Temptation Island Winter da pensare e far decollare, le cene con il resto dello staff e qualche litigata (ma nulla di irreparabile), gli smascheramenti di chi bara a Uomini e Donne: sono i temi affrontati da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

Capitolo cani. L’autrice ha da poco fondato Arca degli amici, associazione no-profit che ha a cuore il benessere dei cani. Lei ne ha uno a cui è affezionatissima: Saki. Anche Maria De Filippi ha legato tantissimo con l’animale tanto che sul luogo di lavoro il quadrupede scodinzola tranquillamente:

“Per quanto riguarda Saki da sempre gira in ufficio con me ed è negli studi dove registriamo da sempre. Maria De Filippi è un’amante dei cani e ha iniziato ad avere un rapporto con lei e ogni tanto se lo portava in studio. Non c’è stato nessun ragionamento dietro, è venuto in automatico a Maria portare Saki con sé a ‘C’è posta per te’, non è stato mai addestrato”.

Sul lavoro Mennoia si definisce una “stacanovista da 10 e lod”e una “rompiscatole soprattutto con me stessa”. Il gruppo di lavoro con cui lavora è affiatato, ma come in tutte le realtà non mancano i momenti di tensione: “Siamo una bella squadra, al di là degli ottimi risultati in termine di ascolti, tra lo staff si crea un legame anche affettivo molto forte. Noi per esempio andiamo anche a cena insieme. Certo si litiga, come è normale, ma non c’è mai un clima pesante”.

Sempre restando in tema professionale ciò che più le piace è il momento in cui deve scegliere le persone che finiranno in trasmissione. Non un ruolo da poco, anzi l’abc dei programmi di Maria De Filippi in quanto se si azzecca il casting si è a metà dell’opera:

“La cosa che mi piace di più è fare casting. La composizione di un buon casting ti fa un buon programma. Continuo a essere curiosa di chi ho davanti. Il giorno che perdi quello è un problema. La cosa che mi piace di meno è il montaggio”.

In tv ci lavora da 25 anni: “Ho iniziato a lavora con Maria non direttamente con lei ma su una sua produzione. In realtà prima lei era dietro le quinte, poi le cose sono cambiate, come è giusto che sia. È un rapporto di grande conoscenza, stima e amicizia”.

Temptation Winter: “Vanno fatti tanti ragionamenti”

Mediaset ha annunciato, nel corso della presentazione dei palinsesti, un’edizione di Temptation ambientata in inverno. Come sarà?

“Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo a Temptation Island con la speranza che vada bene come questa edizione. Sicuramente è un programma estivo, è come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento. Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale. Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.

A proposito di Temptation Island, di recente ha dichiarato che molte scene non vengono mandate in onda, riferendosi ai fatti più intimi. Una scelta per non urtare il pubblico. Cosa vuol dire?

“Molto probabilmente mi hanno chiesto dei casting e ho spiegato che noi non li mandiamo in onda. Quello che vedete nel corso del programma è tutto quello che dovete vedere. Secondo me piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano. Non è un programma prettamente femminile, lo vede l’adolescente di 13 anni come la signora anziana di 80 anni ma anche uomini”.

Uomini e Donne, Mennoia e gli smascheramenti dei furbetti

Infine ha parlato di un tema spinoso: chi fa il furbo a Uomini e Donne. Nel dating show di Canale Cinque non sono mancati negli anni casi in cui si è scoperto che tronisti/e corteggiatori/trici si mettessero d’accordo lontani dalle telecamere, contravvenendo al regolamento e venendo poi cacciati. Come fa la redazione a scovare questi casi?