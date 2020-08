Scamarcio papà, le prime ‘fredde’ parole: “No comment e non dico il nome”

Riccardo Scamarcio, da poco diventato papà, è stato ospite della rassegna cinematografica estiva di Maratea (Marateale). Durante l’evento l’attore ha rilasciato diverse dichiarazioni relative ai suoi progetti professionali cinematografici dei prossimi mesi. Inoltre, per la prima volta ha parlato della nascita della figlia, avuta dalla sua compagna Angharad Wood (il parto è avvenuto a Roma). A dir la verità Scamarcio ha soltanto confermato che la dolce attesa è finita, puntualizzando di non voler rendere noto alla stampa il nome dato alla neonata. D’altra parte la riservatezza del divo pugliese è risaputa. Non è stata divulgata ai media nemmeno la data di nascita della piccola. La lieta notizia è però stata intercettata dal settimanale Diva e Donna qualche giorno fa, nel numero uscito in edicola il 29 luglio 2020: il magazine ha pubblicato degli scatti inequivocabili che hanno confermato che Scamarcio e la Wood sono diventati mamma e papà.

Riccardo Scamarcio papà: “Non vi dico il nome di mia figlia”

Scamarcio a ruota libera sulla carriera, ma guai a domandargli della sua vita privata. All’evento di Maratea i più curiosi hanno cercato di strappare qualche parola all’attore circa la figlia appena nata. E qualche parola (le prime dopo che si è scoperto che è diventato papà) Scamarcio l’ha rilasciata, cioè un freddo e secco “no comment” per poi aggiungere: “Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico”. Ricordiamo che per il 40enne pugliese si tratta della prima paternità mentre la Angharad ha un’altra figlia venuta alla luce da un legame precedente. La coppia è nata circa due anni fa. E, come prima accennato, fa del concetto della riservatezza un pilastro fondante della propria love story.

Scamarcio e il gossip su Clizia Incorvaia, ex moglie di Sarcina

Per comprendere quanto Scamarcio si tenga lontano dal gossip, emblematico è il caso che lo ha coinvolto in relazione a Clizia Incorvaia. Mesi fa Francesco Sarcina, ex marito dell’influencer siciliana, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera sostenendo che il suo matrimonio è naufragato per via di un tradimento di Clizia. Tradimento che avrebbe consumato con il suo amico Scamarcio. Sulla vicenda se ne sono dette di tutti i colori. E chi non ha mai proferito una sola parola pubblica sulla questione? Naturalmente l’attore pugliese che ha lasciato che il gossip si sgonfiasse da sé. Bye bye gossip.