Riccardo Scamarcio è diventato papà: è nata la prima figlia dell’attore

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio. È nata la prima figlia dell’attore pugliese e della manager inglese Angharad Wood. A dare la notizia il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio. I paparazzi della rivista hanno beccato l’attore, insieme a suo fratello e alla neomamma, all’esterno dell’ospedale romano in cui è nata la piccolina. Nessuna indiscrezione è trapelata riguardo al nome della bambina. Per Riccardo si tratta della primogenita mentre Angharad ha un’altra figlia nata da una precedente relazione. La coppia è unita da un paio d’anni ma è sempre stata piuttosto riservata. Tanto che l’annuncio della gravidanza non è mai stato fatto dai diretti interessati ma è trapelato sulle riviste di gossip. La dolce attesa della Wood è stata successivamente confermata da Laura Chiatti, collega e amica di vecchia data di Scamarcio.

È nata la figlia di Riccardo Scamarcio e della moglie Angharad Wood

Come mostrano le foto di Diva e Donna, Riccardo Scamarcio è andato a prendere mamma e figlia all’uscita dall’ospedale, facendosi accompagnare dal fratello. Occhiali da sole, t-shirt e codino per lui, che a 40 anni è diventato padre per la prima volta. La Wood invece indossava per l’occasione un abito fresco e largo che le nascondeva le forme. Lei, 46enne manager di un’agenzia di attori e scrittori, è già mamma di un altra bambina avuta da un rapporto precedente. Secondo gli ultimi gossip Riccardo e Angharad si sarebbero sposati in gran segreto lo scorso marzo a Venezia, durante un romantico viaggio in Laguna.

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood

Angharad Wood ha 46 anni – 6 anni più dell’attore italiano che ha di recente spento le 40 candeline- ed è una manager inglese che lavora con il mondo dello spettacolo (dirige infatti l’agenzia Tavistock Wood). La storia d’amore con Scamarcio è nata circa due anni fa, dopo l’addio di Riccardo all’attrice Valeria Golino. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata l’interprete lanciato da Tre metri sopra il cielo non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questo legame.