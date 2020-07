Riccardo Scamarcio diventa papà: nozze in segreto con Angharad Wood

Riccardo Scamarcio e la sua compagna, la manager londinese Angharad Wood, aspettano il loro primo figlio. A dare l’esclusiva ci ha pensato il settimanale di gossip Diva e Donna: le foto pubblicate mostrano le rotondità della Wood tipiche della gravidanza. Angharad è già madre di una bambina: stando a quanto rivela il magazine, la donna sarebbe già all’ottavo mese con il parto previsto per il mese di agosto. Per l’attore invece sarebbe il primo figlio e, in occasione del lieto evento che dovrebbe avere luogo in Italia, Riccardo avrebbe acquistato una casa a Roma per accogliere la sua nuova famiglia. Ma le sorprese non sono finite qui. La coppia sarebbero già marito e moglie: nelle foto di copertina si nota la fede nuziale sull’anulare della mano sinistra di lei: Scamarcio e la Wood si sono già sposati in segreto?

Riccardo Scamarcio diventa papà: chi è Angharad Wood

La compagna (o moglie?) di Riccardo Scamarcio dirige una sua agenzia di management a Londra. Segue celebrità del cinema e di scrittori. Il loro primo incontro sarebbe proprio avvenuto in ambito lavorativo. Quel che salta all’occhio è l’incredibile somiglianza tra la manager londinese e la ex compagna storica dell’attore italiano, Valeria Golino, relazione ormai terminata tre anni fa. La Golino, dopo la separazione da Scamarcio, rivelò di aver avuto il desiderio di formare una famiglia con l’attore, sogno però mai realizzato. E così, a distanza di qualche anno, Riccardo ha finalmente l’occasione di diventare padre: per l’attore, dunque, si prospetta un’estate indimenticabile, sia per quanto riguarda la vita privata ma anche professionale. Da oggi è disponibile su Netflix il nuovo film diretto da Stefano Mordini, “Gli Infedeli”.

Gli infedeli, Scamarcio protagonista su Netflix

È disponibile da oggi 15 luglio 2020 la nuova pellicola di Stefano Mordini. La commedia è un remake dell’omonimo film francese del 2012. La trama ruota intorno ad unico tema centrale, l’infedeltà. Un film che racconta cinque diversi episodi con rispettivi protagonisti Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valerio Mastandrea, Valentina Cervi e Massimiliano Gallo.