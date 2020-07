Niente più dubbi: Riccardo Scamarcio sta per diventare papà! Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni ci ha pensato l’amica e collega Laura Chiatti a confermare la notizia. Il diretto interessato, infatti, ha preferito né confermare né smentire. L’interprete pugliese è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata e ha scelto di vivere pure questa novità nel riserbo più assoluto. In una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio, la Chiatti ha però spifferato tutto, dichiarandosi felice per questa svolta così importante per l’amico. Laura e Riccardo sono amici di lunga data: in passato si è parlato di un presunto flirt tra i due ma il loro rapporto è più da fratelli che si amano e si stimano. Hanno recitato fianco a fianco in decine di film tanto da diventare nel tempo una coppia di fatto sul fronte lavorativo.

Le parole di Laura Chiatti sulla paternità di Riccardo Scamarcio

“Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”, ha dichiarato Laura Chiatti alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Per Riccardo Scamarcio si tratta del primo figlio anche se stando agli ultimi gossip la compagna Angharad Wood è in attesa di una bambina. Il parto è previsto proprio per il mese di agosto e per la manager inglese è la seconda figlia visto che è già mamma di una ragazzina nata da una precedente relazione. Angharad ha 46 anni – 6 anni più dell’attore italiano che ha di recente spento le 40 candeline- ed è una manager inglese che che lavora con il mondo dello spettacolo (dirige l’agenzia Tavistock Wood). La storia d’amore con Scamarcio è nata circa due anni fa, dopo l’addio di Riccardo alla collega Valeria Golino.

Riccardo Scamarcio ha sposato in segreto Angharad Wood

Oltre alla gravidanza ci sarebbe un’ulteriore novità nella vita di Riccardo Scamarcio. Come spifferato qualche giorno fa da Diva e Donna, il primo ad annunciare dell’imminente paternità dell’attore, l’ex star di Tre metri sopra il cielo avrebbe sposato in gran segreto Angharad Wood. Il matrimonio sarebbe stato celebrato lo scorso marzo, alla presenza di pochi intimi, a Venezia, nel corso di una vacanza romantica. La prova inconfutabile sarebbe l’anello che lei porta all’anulare della mano sinistra ormai da mesi.