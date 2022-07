Scamarcio, la sorpresa di Benedetta Porcaroli: come sta la coppia

I due attori sono legati dallo scorso autunno e non si nascondo più: i diciotto anni di differenza non sono un problema

Che fine hanno fatto Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? Dopo che la loro storia d’amore ha fatto chiacchierare parecchio i due attori sono scomparsi dai radar di giornalisti e paparazzi. Nessuna rottura o allontanamento: solo tanta voglia di discrezione e riservatezza da parte di entrambi. Di recente la coppia è stata pizzicata dal settimanale Nuovo a Sanremo.

L’ex Step di Tre metri sopra il cielo è in Liguria per girare il film 2Win – una produzione internazionale sul mondo del rally e la rivalità tra l’Audi tedesca e la Lancia italiana – e qui è stato raggiunto dalla nuova fidanzata. Una bella sorpresa che ha rallegrato Riccardo Scamarcio, apparso più sorridente e raggiante del solito. Nelle immagini pubblicate dalla rivista i due si guardano dritto negli occhi, si accarezzano e si baciano.

Passano i mesi ma la passione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è alle stelle. Non riescono a stare troppo lontani l’uno dall’altra. La Baby di Netflix ha così approfittato di un momento libero per raggiungere il compagno e trascorrere qualche piacevole momento insieme.

Dopo Sanremo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono stati avvistati a Civitacchia, al rinomato ristorante Da Vitale. Entrambi si sono concessi un selfie con il titolare e il personale del locale, che ha deliziato i suoi ospiti con piatti ricercati e gustosi.

Dunque tutto procede a gonfie vele tra il pugliese e la giovane interprete nonostante i 18 anni di differenza. Riccardo Scamarcio ha 42 anni ed è padre di una bambina, Emily, avuta nel 2020 dall’ex compagna, la manager inglese Angharad Wood. La coppia è scoppiata quando l’attore ha conosciuto Benedetta Porcaroli.

Per amore della giovane collega Riccardo ha chiuso la lunga relazione con la Wood, che è così ritornata in Inghilterra con la figlia. Scamarcio non ha però mai parlato apertamente della sua situazione privata. È sempre stato geloso della sua vita sentimentale, fin dai tempi della liaison con Valeria Golino, che resta ad oggi il suo rapporto più lungo.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).