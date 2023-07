Scamarcio è “tornato con Benedetta Porcaroli: incontri segreti”

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono attualmente al centro di una clamorosa indiscrezione riportata dal magazine Diva e Donna. A quanto pare i due si starebbero frequentando (nuovamente). “Scamarcio e Porcaroli, ritorno di fiamma segreto. Riccardo era appena tornato con moglie e figlia ma da un mese incontra Benedetta”, queste le parole con le quali il magazine ha lanciato la bomba sulla coppia di attori. Per il momento l’indiscrezione non è ancora stata né confermata né smentita da entrambi gli interessati. Chissà che nei prossimi giorni uno dei due non decida di parlare per fare un po’ di chiarezza sulla situazione.

La love story tra Scamarcio e Porcaroli

Le primissime voci sulla coppia formata da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono state diffuse nell’estate del 2022 da Whoopsee: la pagina di gossip aveva infatti pubblicato un video che ritraeva i due a cena insieme a Castel Gandolfo. Scamarcio e la giovane attrice si sono conosciuti durante le riprese per “La Scuola Cattolica”: Benedetta vestiva i panni di Donatella Colasanti e Riccardo impersonava l’imprenditore arrogante e padre di uno degli aguzzini della ragazza.

La scintilla però scoccò definitivamente sul set di L’ombra del giorno. Fu subito amore tanto è che dopo le riprese entrambi chiusero le relazioni nelle quali erano impegnati: Benedetta Porcaroli con l’attore e regista Michele Alhaique e Riccardo con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily nel 2021. Dal quel momento in poi i due sono sempre stati molto riservati sulla loro relazione e hanno lasciato fiorire la loro love story ben lontano dalle luci della ribalta. Fino a che è durato.

La fine della favola

La loro storia d’amore però non è durata molto: a pochi mesi dall’inizio della loro relazione Scamarcio e la giovane attrice si sono infatti lasciati. Ad accendere la miccia era stata proprio Benedetta Porcaroli che aveva ammesso come la relazione con Riccardo Scamarcio non stesse navigando in buone acque e che la situazione fosse molto delicata. “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”, aveva affermato l’attrice in un’intervista a Vanity Fair.

Dopo un iniziale periodo nel quale si parlò di una possibilità di riappacificazione tra i due, la conferma definitiva dell’allontanamento tra Scamarcio e la compagna è arrivata quando hanno iniziato a circolare voci circa un riavvicinamento dell’attore alla ex fidanzata e madre di sua figlia, Angharad Wood. A dare la notizia era stato Dagospia che aveva confermato l’effettiva rottura tra Benedetta Porcaroli e Scamarcio dal momento che lui aveva deciso di tornare sui suoi passi e in particolare tra le braccia dalla ex compagna alla quale era stato legato dal 2020 al 2021.