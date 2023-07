Scamarcio e Porcaroli, passione di nuovo alle stelle: foto e dettagli

By

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli era iniziata sui set de La scuola cattolica e L’ombra del giorno. La loro relazione era stata caratterizzata da un certo riserbo, fin quando, lo scorso ottobre, non ci fu la rottura. Diversi rumor, ultimamente, avevano parlato di un riavvicinamento tra i due, riaccendendo le speranze di quei fan che avevano da sempre sostenuto la coppia. Una recente segnalazione, inoltre, potrebbe lasciar pensare ad un ritorno di fiamma.

Riccardo e Benedetta avvistati insieme: l’ultima indiscrezione

Benedetta e Riccardo sarebbero stati avvistati insieme in Puglia. L’account Instagram Veryinutilpeople.it, infatti, ha riportato una segnalazione anonima in una storia, con tanto di foto allegate che ritraggono i due attori a cena. “Sono sicuramente tornati insieme” ha scritto l’utente anonimo. Poiché si tratta di un’indiscrezione, non è ancora chiaro se Benedetta e Riccardo siano effettivamente tornati insieme, e nessuno dei due ha confermato le recenti voci sul loro riavvicinamento.

La love story di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Dopo un primo gossip nell’estate 2022, con un video che ritraeva i due attori a cena a Castel Gandolfo, la scintilla definitiva scoccò sul set de L’ombra del giorno. Benedetta chiuse la relazione con l’attore e regista Michele Alhaique e lo stesso fece Riccardo con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale aveva anche avuto una figlia nel 2021. La loro storia proseguì nel totale riserbo, lontani dalle luci della ribalta, anche se non durò molto.

Dopo pochi mesi, infatti, Benedetta Porcaroli aveva confessato, durante un’intervista a Vanity Fair, come la relazione con Riccardo Scamarcio stesse navigando in acque difficili. Circolarono prima voci su una possibile riappacificazione, poi quelle sul riavvicinamento di Scamarcio ad Angharad Wood che spensero ogni speranza. Fu Dagospia a riportare la rottura tra i due, con Riccardo che aveva deciso di fare marcia indietro e tornare con l’ex compagna alla quale era stato legato dal 2020 al 2021.

Da diverse settimane, tuttavia, hanno ripreso a circolare indiscrezioni sul loro presunto riavvicinamento. I diretti interessati non hanno dato conferma di quanto si vocifera sul loro conto. Come se non bastasse, una nuova recente segnalazione ha riacceso le speranze dei fan. Sarà ritorno di fiamma?