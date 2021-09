A lanciare la bomba è ancora una volta Dagospia: Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato l’ultima compagna, la manager inglese Angharad Wood dalla quale ha avuto di recente la figlia Emily. Il motivo? A quanto pare l’attore pugliese si sarebbe innamorato sul set del suo ultimo film della giovane collega Benedetta Porcaroli. Una passione travolgente che avrebbe spinto i due interpreti a chiudere le precedenti relazioni.

Se Riccardo Scamarcio ha mollato su due piedi Angharad Wood pare che la Porcaroli non sia stata da meno. Benedetta avrebbe infatti detto addio all’attore e regista Michele Alhaiquee al quale era legata da oltre sei anni con tanto di convivenza. La scintilla tra Scamarcio e la Porcaroli sarebbe scoccata sul set del film L’ombra del giorno, che dovrebbe uscire a breve sul grande schermo.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato il gossip sulla loro vita privata: nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. Di recente, però, Benedetta Porcaroli si è presentata al Festival del Cinema di Venezia da sola, senza il fidanzato storico Michele Alhaiquee. Uscirà presto ufficialmente allo scoperto con Riccardo Scamarcio?

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998 – dunque più giovane di Riccardo Scamarcio di ben 19 anni – Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere.

Da allora la carriera di Benedetta Porcaroli ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista anche di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).