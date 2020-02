Sanremo 2020 stasera seconda serata: scaletta cantanti, ospiti, news

Scaletta Sanremo 2020 seconda puntata: ordine uscita dei cantanti, chi sono gli ospiti e altre news e anticipazioni

Dopo il successo della prima puntata continua il Festival di Sanremo 2020. Stasera, mercoledì 5 febbraio, andrà in onda su Rai Uno la seconda puntata della settantesima edizione della nota kermesse musicale. Al timone dell’evento il direttore artistico Amadeus che sarà affiancato nel corso delle cinque serate da ben dieci donne. Per la seconda puntata saranno presenti le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Quest’ultima indosserà creazioni di Antonio Grimaldi con scarpe di Salvatore Ferragamo e gioielli Chopard. Per Laura, invece, due vestiti di Sylvio Giardina e uno di Fendi, con scarpe firmate Aquazzurra e gioielli Bulgari. Non si è ancora sbilanciata sul look la terza conduttrice della serata: la cantante e showgirl Sabrina Salerno.

Sanremo 2020 inizia con la gara dei giovani: due le sfide dirette

Questa sera si esibiranno gli ultimi quattro degli otto giovani protagonisti delle Nuove Proposte. Ci saranno delle sfide dirette: i due che vinceranno accederanno poi alla semifinale di venerdì. Dopo la vittoria di Tecla e Leo Gassmann nella seconda puntata ci saranno le seguenti battle:

Gabriella Martinelli & Lula VS Fasma

Marco Sentieri VS Matteo Faustini

Sanremo 2020 scaletta seconda serata: ordine uscita dei cantanti

Durante la seconda puntata di Sanremo 2020 canteranno gli ultimi 12 dei 24 cantanti in gara. Di seguito l’ordine di uscita:

Piero Pelù – Gigante

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Levante – Tikibombom

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Tosca -Ho amato tutto

Francesco Gabbani – Viceversa

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Junior Cally – No grazie

Giordana Angi – Come mia madre

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Per le prime due sere vota solo la giuria demoscopica, formata da un campione composto da 300 fruitori abituali di musica. Clicca qui per leggere la classifica parziale della prima serata, che vede in testa Le Vibrazioni ed Elodie.

Chi sono gli ospiti della seconda puntata di Sanremo 2020

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2020 Massimo Ranieri, che duetterà con Tiziano Ferro sulle note di Perdere l’amore, brano che ha vinto il Festival nel 1988. Ci saranno poi i Ricchi e Poveri, con la formazione originale, Zucchero e Gigi D’Alessio. L’artista napoletano quest’anno festeggerà i vent’anni di Non dirgli mai, brano che ha cantato per la prima volta all’Ariston nel 2000. In più ci sarà Paolo Palumbo, il rapper con la Sla.

Quali canzoni canterà Tiziano Ferro alla seconda di Sanremo

Oltre al duetto con Massimo Ranieri, Tiziano Ferro farà un medley di alcune sue canzoni. Più precisamente canterà: Sere nere, Il regalo più grande, Per dirti ciao.