Sanremo Giovani, i duelli della prima puntata: eliminati i favoriti

Sanremo 2020, le sfide delle Nuove Proposte: i duelli della prima puntata del 4 febbraio

Sanremo 2020 si è messo in moto e dopo un inizio scoppiettante con Fiorello e Amadeus, il direttore artistico e conduttore della 70esima edizione ha dato il via alla sfida di Sanremo Giovani. Le Nuove Proposte, come già succedeva fino a pochi anni fa, si sfideranno in quattro duelli: due si sono svolti nella prima puntata, due li vedremo domani. E i vincitori si affronteranno poi in semifinale. Nella prima puntata di Sanremo 2020 abbiamo visto affrontarsi prima Eugenio in via di gioia contro Tecla, poi Fadi contro Leo Gassmann. Tra i ragazzi si respirava un bel clima, come ha sottolineato Amadeus: una competizione sana, insomma. Sconfitti e vincitori si sono abbracciati sul palco dell’Ariston, prima di sparire dietro le quinte.

Sanremo Giovani, i primi due duelli del 4 febbraio: Tecla supera Eugenio in via di gioia

Nella prima sfida, Eugenio in via di gioia si sono esibiti con il brano Tsunami, si sono sicuramente divertiti e hanno presentato un brano allegro. Al contrario, Tecla ha presentato una canzone in pieno stile sanremese dal titolo 8 marzo. Una sfida all’ultimo voto, la giuria incaricata a esprimere la sua preferenza era molto combattuta ma alla fine a spuntarla è stata Tecla. La giovane cantante ha vinto il duello con il 50,6% dei voti: una differenza davvero minima rispetto a Eugenio in via di gioia! Un risultato diverso rispetto a quello avuto nel secondo duello, ma anche in questo caso non si è trattato di una vittoria schiacciante.

Leo Gassmann batte Fadi: eliminati i favoriti di Sanremo Giovani

Fabi si è esibito con la sua canzone Due noi, dopo di lui ha cantato invece Leo Gassmann, il cui brano si intitola Vai bene così, con dei versi in lingua africana. In questo caso la vittoria è andata a Leo, con il 54% dei voti. Le sfide di Sanremo Giovani della prima puntata hanno già messo a segno i primi colpi di scena! Fadi e Eugenio in via di gioia, infatti, erano i favoriti dai bookmakers alla vittoria finale del circuito delle Nuove Proposte. Dopo l’esito del secondo duello, comunque, è arrivato il tweet di Alessandro Gassmann, papà di Leo: “…come se avessi partorito 3 gemelli….”, ha scritto.