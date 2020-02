Sanremo 2020 stasera prima serata: scaletta cantanti, ospiti, news

By

Scaletta Sanremo 2020 prima puntata: ordine uscita dei cantanti, chi sono gli ospiti e altre news e anticipazioni

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020. Stasera, martedì 4 febbraio, parte su Rai Uno la settantesima edizione della nota kermesse musicale. Al timone dell’evento il direttore artistico Amadeus che sarà affiancato nel corso delle cinque serate da ben dieci donne. Per la prima puntata saranno presenti la giornalista palestinese Rula Jebreal, che indosserà abiti di Giorgio Armani, e Diletta Leotta, che sfoggerà invece creazioni di Etro con accessori di Delfina Delettrez e scarpe Casadei.

Sanremo 2020 inizia con la gara dei giovani: due le sfide dirette

Questa sera si esibiranno quattro degli otto giovani protagonisti delle Nuove Proposte. Ci saranno delle sfide dirette: i due che vinceranno accederanno poi alla semifinale di venerdì. Più precisamente nella prima puntata ci saranno le seguenti battle:

Eugenio in via di gioia VS Tecla

Fadi VS Leo Gassmann

Sanremo 2020 scaletta prima serata: ordine uscita dei cantanti

Durante la prima puntata di Sanremo 2020 canteranno solo 12 dei 24 cantanti in gara. Di seguito l’ordine di uscita:

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 24)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le Vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo & Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Mercoledì 5 febbraio si esibiranno gli altri 12 cantanti in gara ovvero: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Enzo Jannacci, Junior Cally, Michele Zarrillo, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Rancore.

Per le prime due sere vota solo la giuria demoscopica.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Sanremo 2020

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2020 Gessica Notaro, che canterà con Antonio Maggio una canzone scritta da Ermal Meta. Una canzone che racconta la storia di violenza della soubrette. Non mancheranno Albano e Romina, che presenteranno un inedito a cui ha lavorato Cristiano Malgioglio. Ci sarà poi un video messaggio di Roger Waters, il leader dei Pink Floyd. Durante la serata verrà presentato anche il nuovo film di Gabriele Muccino: Gli anni più belli. Presente sul palco una delle protagoniste della pellicola: Emma Marrone, al suo debutto cinematografico.

Quali canzoni canterà Tiziano Ferro alla prima di Sanremo

Alla prima serata di Sanremo 2020 Tiziano Ferro avrà 3 uscite e canterà 3 canzoni: la sua hit Accetto Miracoli, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Imprevedibile l’intervento di Fiorello: nessuno, neppure Amadeus, sa bene cosa farà sul palco dell’Ariston.

Rula Jebreal reciterà un monologo sulle donne a Sanremo

Rula Jebreal, durante la prima serata di Sanremo 2020, reciterà un monologo sulla violenza sulle donne. “Non è un discorso di destra né di sinistra”, ha chiarito Rula a Vanity Fair prima dell’esordio.