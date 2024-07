Satta, foto scatena il web: solo provocazione o c’è del vero? (Foto)

Melissa Satta in questi giorni si trova in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta. La meta scelta è Forte dei Marmi. Lì con loro sempre presente c’è la mamma di lui. A dirla tutta sono loro che si sono accodati alla signora Beretta che ha degli eventi a cui presenziare proprio a Forte dei Marmi. Il giovane Carlo non sembra proprio essere pronto a “lasciare il nido”. Ma la Satta prova comunque a mandare dei messaggi subliminali. Nelle ultime storie di Instagram scrive “I said Yes…” e posta una foto con la sua mano e un finto anello di fidanzamento.

Pochi giorni fa erano spuntate delle foto della Satta con un anello di brillanti all’ anulare sinistro (vedi Melissa Satta presto sposa con Beretta? Il dettaglio sospetto (foto)). I social avevano già stabilito che fosse un regalo di Beretta e che i due fossero quindi ufficialmente fidanzati. Probabilmente la storia postata poche ore fa dalla Satta ironizza proprio su questo rumor. Tanto che nella foto successiva dichiara il suo amore per i frullati. O forse ha preso lo spunto per stuzzicare il buon Carlo e valutare le sue reazioni.

Carlo Beretta e Melissa Satta, la love story avrà un lieto fine?

Ce lo chiediamo un po’ tutti. Anche perché se la storia con Giulia De Lellis è finita proprio perché lui non voleva impegnarsi, cosa accadrà con Melissa Satta? I due sembrano godersi le giornate spensierate estive in perenne compagnia della famiglia di lui. La Satta aveva dichiarato, dopo la storia con Berrettini, di volere maggior privacy. Il rampollo Beretta non si esprime ma ha ufficializzato la loro storia con delle foto postate su Instagram. Sembrano felici e intenzionati a costruire qualcosa ma sui social già si parla di rottura imminente.Sì perché a quanto pare il giovane Beretta ha molto a cuore l’opinione della sua mamma e dei suoi nonni.

Il parere contrario della famiglia lo ha allontanato definitivamente dalla De Lellis. L’investigatore social Alessandro Rosica scrive nelle sue storie Instagram: “Sarò ottimista, secondo me a fine 2025 non ci arrivate!”. Sostenendo che la famiglia di lui non approverebbe neanche la Satta. Se questo si rivelasse vero la proposta di matrimonio non arriverà mai. E’ anche vero che, in rarissimi casi, questi giovani rampolli si sono ribellati alla famiglia per amore. Guardate cosa ha fatto il principe Harry per la sua Meghan. Se Harry per amore ha rinunciato al titolo nobiliare e relativi benefici perché Carlo Beretta non può fare lo stesso? Diamogli un po’ di fiducia e speriamo che sia amore vero (!).