Satta-Beretta senza pudore: il dettaglio nella foto fa sbottare il web

Il polverone alzato da Selvaggia Lucarelli sta generando molto caos. Parlo dei vari influencer e super benestanti che si fanno regalare di tutto con le sponsorizzazioni. Che poi il problema non è neanche questo. Il problema è che questa tipologia di persona si vergogna di quello che fa e nasconde la sponsorizzazione per far credere che stia pagando. Quindi la scritta “supplied” viene riportata a caratteri minuscoli al limite dell’impercettibile. Non solo! Viene anche nascosta ai lati della foto per far sì che non venga assolutamente letta. Il motivo? Semplice! vogliono farci credere che quello che fanno se lo stiano pagando. Cene, barche, ville mozzafiato. Tutti regali senza tirare fuori neanche un centesimo.

Nello specifico oggi si parla di Melissa Satta. L’ex velina sarda ha pubblicato dei video su una yacht meraviglioso in mezzo al mare della Sardegna. Ovviamente tutta beneficienza per lei. Infatti se prendessimo una bella lente di ingrandimento in alto a destra sullo sfondo leggeremmo la fatidica scritta “supplied“. Il web inizia ad indignarsi. Anche perché lei si trova in vacanza con il compagno Carlo Beretta. E tutti sanno perfettamente chi sia lui e da quale famiglia provenga. Non che uno voglia fare i conti in tasca. Ma certamente Beretta e anche la Satta non hanno problemi a pagarsi le vacanze da soli. Ma la cosa più fastidiosa è la presa in giro. Nascondendo la scritta si vuole far credere che sia tutto pagato e non una sponsorizzazione.

Melissa Satta: il video in yacht e l’elogio dello sfarzo

Che la vita degli influencer questa estate sia decisamente più faticosa lo sappiamo tutti. E forse è anche giusto così. Chi lavora e fatica tutto l’anno lo fa anche per potersi poi permettere una bella vacanza e degli svaghi. Questi personaggi invece campano solo di sponsorizzazioni. Alle volte al limite del ridicolo pur di racimolare qualcosa (vedi anche Valentina Ferragni: sponsorizzazioni ridicole. Impossibile difenderla.). Selvaggia Lucarelli si sta impegnando molto a smascherare queste finte non-sponsorizzazioni. Pubblica foto e video di Vip (o presunti tali) che nascondono i vari “supplied“. Il gioco ormai sta finendo.

Tra chi non li segue più e chi li critica stanno perdendo di credibilità. Melissa Satta e Carlo Beretta avrebbero potuto distinguersi. Non che non avrebbero dovuto accettare la sponsorizzazione. Ma almeno la Satta avrebbe potuto evitare di rendersi ridicola nascondendo la scritta. Se reputi che quello che stai facendo abbia bisogno di essere nascosto allora forse, e ripeto forse, potresti proprio evitare di farlo. E anche Carlo Beretta, che per inciso la sponsorizzazione la fa fare alla Satta, potrebbe valutare meglio certe scelte. Ricordiamoci che Chiara Ferragni con le scelte sbagliate sta rischiando di perdere tutto quello che ha costruito.