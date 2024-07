Valentina Ferragni: sponsorizzazioni ridicole. Impossibile difenderla

Valentina Ferragni sta forse vivendo di riflesso la crisi della sorella Chiara? Noi pensiamo sia proprio così. Infatti nelle ultime storie pubblicate su Instagram ha pubblicizzato più o meno la qualunque. Ciò che ha fatto più ridere sono stati sicuramente i giochi da bambina. Giochi per creare acconciature e treccine colorate che la Ferragni Junior ha voluto testare su se stessa. La scusa, quanto mai ridicola, è che lei non abbia mai avuto questi giochi quando era piccina e ha deciso di volervi provare adesso che ha superato i trenta.

Chiaramente il web non si è lasciato sfuggire il video. Per inciso si tratta di più video perché Valentina ci spiega anche come sciogliere le treccine e ci fa vedere che non creano danni al cuoio capelluto. Le critiche si sprecano e, tra le tante, un utente scrive: “dall’alta moda ad Amazon è un attimo!”. Un altro invece aggiunge: ”In effetti l’età mentale è quella…”. A questi si aggiunge anche Selvaggia Lucarelli che incredula commenta: ”Mo’ pure i giochi per bambini!”. Poi certo c’è anche chi con affetto scrive parole carine come Chiara Ferragni che commenta con tre cuoricini. Forse, a dirla tutta, anche lei aveva difficoltà a scrivere qualcosa di sensato (?!).

Valentina Ferragni e le altre: quando lo sponsor rasenta il ridicolo

E’ chiaro che Amazon abbia tutto l’interesse di pubblicizzare i vari prodotti tramite volti noti. A lui poco importa se tu sponsorizzi un giochino o un’agenda, l’importante è che ci sia il marchio Amazon nella storia che posti. Forse sta all’influencer di turno, in questo caso Valentina Ferragni, capire il giusto limite. In fondo lei ha anche creato una linea di gioielli e ha una sua impresa da mandare avanti. E’ poi molto conosciuta sia per merito della sorella che per le frequentazioni varie nell’alta moda. E allora perché decidere di sponsorizzare tutto senza valutare se abbia senso?

C i ricordiamo di Chiara Ferragni quando, con il bimbo appena nato, fu aspramente criticata per aver pubblicizzato il latte in polvere. Il post da lei pubblicato che pubblicizzava il prodotto in sostituzione del latte materno miracolosamente sparì. Abbiamo scoperto, poi, che Chiara non fosse seguita in maniera appropriata e l’aggravarsi della situazione l’ha portata al Pandoro Gate. Sappiamo tutti poi com’è andata a finire. Quindi la speranza è che Valentina Ferragni prenda esempio da quel che è accaduto alla sorella e ne tragga tesoro. Potrebbe crearsi una posizione al di fuori dell’ombra di Chiara e uscirne vincitrice o rischiare di calare clamorosamente a picco. Nell’attesa di scoprire il suo futuro ci auguriamo di assistere, quantomeno, a sponsorizzazioni migliori.