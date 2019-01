Sari Affi Fella: dopo lo scandalo a Uomini e Donne ha davvero continuato a frequentare Nicola e Parigini? L’intervista completa dell’amico di Panico

Sara Affi Fella di nuovo sotto accusa. Il triangolo amoroso tra lei, Nicola Panico e Vittorio Parigini continua a far discutere. Questa volta, tramite Chi, a parlare è un amico di Nicola. Secondo quest’ultimo Sara avrebbe di nuovo mentito. Dopo la verità emersa negli studi di Maria De Filippi? Sara e Nicola avrebbero ripreso a frequentarsi. “Lo scorso novembre si è presentata sotto l’hotel dove vive Nicola”. Si sono appartati e gli ha chiesto di non parlare più di loro, perché questa storia le aveva rovinato la vita”. Durante l’incontro, sembra stando alla versione del ragazzo, lei e Panico si sarebbero baciati. Da quel momento, inoltre, avrebbero cominciato a vedersi di nuovo. “Stavano al telefono per ore. Avevano anche rapporti ‘intimi’. La carne è carne. Nicola mi ha detto: è successo quello che succede tra due persone che sono state insieme”. Sara Affi Fella, dunque, avrebbe continuato a stare con Panico anche dopo lo scandalo. Qualcosa, però, è andato poi di nuovo storto. Cosa? “A dicembre Nicola ha scoperto che Sara vedeva ancora Parigini” ha confessato l’amico. “Si è sentito tradito per la seconda volta. Ha capito che forse le si era avvicinata per tenerlo buono, così l’ha lasciata”.

Sara Affi Fella, dopo Parigini ritorna da Nicola: “È ricominciato tutto”

La notizia della frequentazione con Nicola Panico, però, sarebbe arrivata anche all’orecchio di Vittorio Parigini. A tal proposito l’amico di Nicola ha raccontato: “Gliel’ho fatto sapere io. Gli ho fatto sapere tramite un amico comune che Sara e Nicola si frequentavano ancora e lui ci è rimasto male e ha lasciato Sara”. La reazione della Affi Fella? “Lei ha chiesto aiuto a Nicola, dicendogli di negare, ma Parigini non ci ha creduto. A quel punto Sara disperata è tornata da Nicola. Si sono rivisti, si sono baciati, è ricominciato tutto”. I due, dunque, hanno ripreso a vedersi – di nuovo – fino al giorno dell’intervista rilasciata da Sara Affi Fella a Chi. Quella in cui ha definito l’ex fidanzato complice e responsabile quanto lei del torno fatto al pubblico di Uomini e Donne.

Sara Affi Fella ha mentito? Le accuse dell’amico di Nicola Panico

Le dichiarazioni di Sara Affi Fella, per l’ennesima volta, hanno rimescolato le carte in tavola. “Ha mentito. Lo ha dovuto fare perché l’intervista le avrebbe permesso di riattivare il suo profilo” ha tuonato l’amico di Panico. Le parole sulla malattia e i problemi di salute avuti dopo Uomini e Donne? “Che io sappia lei è andata dallo psicologo per circa un mese e mezzo, quattro – cinque volte in tutto. E riguardo l’anoressia, Nicola mi ha detto che Sara quando è nervosa non mangia. Per questo è dimagrita”. A quest’intervista, proprio stamattina, Sara ha deciso comunque di rispondere (di seguito il duro messaggio pubblicato sul suo profilo).