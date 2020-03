Sarcina a Domenica In: la battuta su Codogno, reazione di Mara Venier

Francesco Sarcina a Domenica In: la battuta su Codogno spiazza, la reazione di Mara Venier e giallo sulla mancata intervista

Domenica In continua a cavalcare la scia del Festival di Sanremo, invitando in studio personalità che hanno dato vita e corpo alla 70esima kermesse canora, quella dei record di ascolti. Oggi, è stato il turno de Le Vibrazioni che si sono esibiti con il brano ‘Dov’è’ con cui hanno partecipato al concorso ligure. Prima della performance, Francesco Sarcina, frontman del gruppo, si è lasciato andare a una battuta sul coronavirus, citando Codogno, uno dei paesi del lodigiano risultato focolaio dell’infezione. Le sue parole hanno diviso il pubblico e sono state ‘stoppate’ da Mara Venier con garbo. Sui social, inoltre, qualcuno si è chiesto perché alla band non è stata concessa un’intervista.

Le Vibrazioni a Domenica In

“Allora, da dove venite caldi caldi?”, chiede Mara Venier ricevendo Le Vibrazioni in studio (la trasmissione va in onda da Roma). “Da Milano, siamo passati da Codogno, però”, risponde Sarcina, con allusione al paese lodigiano, uno dei focolai del coronavirus. “Ma dai… su?”, la reazione della Venier che cerca di non dare ulteriore peso alla dichiarazione. “Bhe la strada è quella”, conclude sorridendo il cantante prima di esibirsi. Su Twitter, l’episodio è stato piuttosto commentato con opinioni contrastanti. C’è chi ha trovato di cattivo gusto la battuta e chi, invece, l’ha ritenuta simpatica, non offensiva e sdrammatizzante. Dopo il fatto, spazio alla performance di ‘Dov’è’…

La gaffe di Mara Venier che si scorda della data pugliese e perché la band non è stata intervistata

Finita l’esibizione, Zia Mara ha ricordato le tappe del prossimo tour della band, per poi congedarla. C’è stata una piccola gaffe, visto che la conduttrice veneziana si è scordata di nominare la data pugliese. Subito i fan lo hanno fatto notare su Twitter. Sempre sul social dei cinguetti è stato sollevato anche un piccolo giallo. Perché la Venier non ha intervistato il gruppo? La risposta è probabilmente da trovare nei tempi della trasmissione. Insomma, nulla di personale ma semplici esigenze di scaletta.