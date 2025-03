Sarcina denuncia Clizia Incorvaia: le chat e le gravi accuse all’ex moglie

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia, oggi sposata con Paolo Ciavarro. Il musicista e l’influencer hanno una figlia, Nina, 9 anni. La denuncia è scattata proprio per vicende legate alla minore. Sarcina, come riferisce il quotidiano La Repubblica, accusa l’ex coniuge di usare l’immagine della bimba a fini pubblicitari sui social nonostante lui non le abbia dato l’autorizzazione. Dunque riesplode un altro caso legale tra i due ex, dopo quelli del passato. Già nel 2019 si era verificato un simile episodio, con Clizia che aveva deciso di fare un passo indietro, con Sarcina che aveva ritirato la denuncia in cui sosteneva che la figlia fosse vittima di sfruttamento dell’immagine.

La nuova azione legale del cantante prende avvio dall’accusa rivolta all’ex di aver diffuso post sui social di Nina con scarpe griffate e a scopi pubblicitari, con l’unico fine di “trarne un profitto economico”. L’artista ha così provveduto a presentare un’altra integrazione di denuncia che si aggiunge a una querela e una causa civile. In particolare, Sarcina afferma di essere preoccupato per il “sano sviluppo psico-fisico” della figli. Inoltre sostiene che Clizia Incorvaia sfrutti l’immagine della minore per suoi profitti personali, senza avere a cuore le conseguenze che una tale situazione possono avere sulla bambina stessa.

Sempre il quotidiano Repubblica menziona una chat dei due ex coniugi in cui Sarcina intima all’influencer siciliana di non postare più contenuti con la figlia a fini pubblicitari. Il cantante fa riferimento, ad esempio, a scatti con scarpe di marca e filmati in cui Nina appende adesivi per sponsorizzare realtà imprenditoriali legate alla moda, con tanto di tag a queste ultime.

La replica di Clizia Incorvaia, come dimostrerebbero gli screenshot allegati agli atti, è stata un secco rifiuto: “Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc”. Tale risposta, per il frontman de Le Vibrazioni, sarebbe a tutti gli effetti una “ammissione che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico, senza alcuna autorizzazione e controllo” da parte sua. Per il musicista è una questione di privacy e tutela di una minore, la cui “immagine può girare” ancor “più facilmente” in rete, visto che Nina è anche figlia di due personaggi noti, .

Nel 2019 Sarcina aveva avviato una simile azione legale, denunciando l’ex moglie che, allora, tramite i suoi legali, era riuscita a ottenere la remissione della denuncia assicurando che avrebbe “interrotto tali condotte”. Ora si è punto e a capo, con la differenza che Clizia non avrebbe intenzione di fare un passo indietro.

“Non è mia intenzione tollerare un simile atteggiamento, riservandomi di agire con una istanza innanzi al tribunale dei Minorenni”, ha dichiarato Sarcina, sottolineando che per lui non è un tema legato all’aspetto economico, bensì alla “violazione del fondamentale diritto alla tutela dell’infanzia“. In particolar modo per quanto riguarda la “possibile compromissione dello stesso benessere fisico e psichico della bimba e con pregiudizio alla sua possibilità di un’equilibrata crescita e inserimento sociale”. Una prospettiva, sostiene Sarcina, “compromessa da una continua e ossessiva esposizione mediatica“.