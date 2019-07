Sarcina, Clizia Incorvaia volta pagina: “Non ho più pazienza”

Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia volta pagina dopo: “Non ho più pazienza”

Clizia Incorvaia archivia definitivamente le voci su Riccardo Scamarcio, l’attore del presunto tradimento ai danni del suo ex marito Francesco Sarcina. L’influencer, con una Stories su Instagram, ha lanciato un lungo messaggio spiegando come affronterà da ora in poi la questione e, più in generale, il suo futuro. Per farlo si è affidata alle parole di Meryl Streep, mostro sacro del cinema statunitense. Ricordiamo che Clizia è finita al centro del polverone mediatico dopo che Sarcina, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di aver subito un tradimento dall’ex moglie e dal suo migliore amico, Scamarcio appunto. Tuttavia tale dinamica è stata smentita dalla Incorvaia che ha detto, sempre al quotidiano di Via Solferino, che non ci sarebbe stato alcun tradimento in quanto, nelle date a cui fa riferimento l’ex marito, la relazione era già naufragata.

“Non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o ferisce”

“Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o ferisce”, si legge in una Stories di Clizia. “Non ho pazienza per il cinismo – aggiunge -, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere chi non mi aggrada, di amare chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare”. Lo scritto, preso a prestito dalla Streep, prosegue: “Ho deciso di non convivere più con la presunzione, l’ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non tollero l’erudizione selettiva e l’arroganza accademica. Non mi adeguo più al provincialismo e ai pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti.”

Clizia archivia la storia con Sarcina

“Credo in un mondo di opposti. Per questo evito le persone rigide e inflessibili”, continua il messaggio, “Nell’amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia incoraggiare o elogiare. I sensazionalismi mi annoiano e ho difficoltà ad accettare coloro a cui non piacciono gli animali. Soprattutto, non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza”. Clizia pare proprio aver voltato pagina. Nel frattempo qualcuno si domanda se Sarcina replicherà alle parole dell’ex moglie che, oltre ad aver affermato di non aver mai tradito, ha detto che pochi giorni dopo aver deciso di separarsi da Francesco lo ha trovato in cucina con una ‘tipa’.