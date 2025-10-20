“Sarai una zia presente”, Belen replica: l’effetto “strano” e il raffronto coi suoi figli

Dalla serie, tutto bene quel che finisce bene. Le ruggini dei mesi scorsi sono alle spalle. Belen e Cecilia Rodriguez si sono riappacificate. Anche le frizioni tra la modella 41enne e il cognato Ignazio Moser sono state archiviate. La famiglia si è riunita grazie all’arrivo della piccola Clara Isabel, data alla luce da ‘Chechu’ il 15 ottobre. Belen, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram ha pubblicato il primo scatto in compagnia della nipote. La conduttrice argentina si è immortalata mentre la si vede tenere in braccio la piccina. “Innamorata follemente”, ha chiosato, lasciando trasparire tutta la sua gioia per essere diventata zia. Conversando con una fan, ha anche confidato le sensazioni provate a caldo durante il primo incontro con ‘Clarita’.

Belen Rodriguez accoglie Clara Isabel: “Strano, non è come con i miei figli”

“Sei nata mamma dentro, sarai una zia molto presente con Clara Isabel”, ha sostenuto una donna di nome Giovanna nel commentare lo scatto in cui Belen si è fotografata con in braccio la nipotina. La showgirl, stregata dall’opinione della follower, ha aperto il suo cuore, rivelando che cosa ha provato quando ha visto per la prima volta la figlia della sorella e di Ignazio Moser: “Quando l’ho vista si è fermato il tempo. Non credo di essere la mamma migliore, ma ci provo ogni giorno a fare meglio”. “Ma con Clarita è stato strano. Non come i miei figli; è sangue del mio sangue, c’è meno responsabilità, ma un legame altrettanto forte”, ha concluso Belen.

La pace in casa Rodriguez, ruggini alle spalle

Poche ore prima che Belen si mostrasse pubblicamente con la piccina, sua mamma Veronica Cozzani ha postato tra le storie di Instagram una foto in cui si vedono l’ex moglie di Stefano De Martino, Cecilia e Ignazio Moser a cena, a casa, seduti allo stesso tavolo. Uno scatto che profuma di familiarità e che è servito a chiarire che in casa Rodriguez è tornata la pace. La family ha superato le frizioni dei mesi scorsi. E pure il pasticcio che ha combinato Belen nell’annunciare la nascita di Clara Isabel.

La modella, sui social, aveva postato un messaggio spiegando che era diventata zia. Peccato che abbia dato la notizia prima che lo facessero i neo genitori, non proprio una gran trovata. Non a caso, in un secondo momento, ha rimosso tutto. Ma ormai la frittata era fatta. Qualcuno ha sostenuto che Ignazio Moser sia andato su tutte le furie. Ammesso e non concesso che l’influencer trentino si sia risentito, la faccenda è stata rapidamente superata, come appunto testimoniato dallo scatto pubblicato dalla signora Cozzani.