Belen, Cecilia e Ignazio Moser, ecco la foto attesa da mesi: chi l’ha pubblicata

Il gossip spazzato via da una foto, quella pubblicata da mamma Veronica Cozzani che mostra Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser seduti a cena allo stesso tavolo. Un’immagine familiare che con un colpo di spugna cancella le voci che volevano la modella argentina 41enne ai ferri corti con la sorella e il cognato. Questi ultimi due, nei giorni scorsi, sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo la tanto desiderata figlia Clara Isabel. Belen, sbadatamente, ha anticipato la notizia della nascita con una storia Instagram (poi cancellata). Qualcuno ha sussurrato che Moser sarebbe andato su tutte le furie per lo spoiler e che tale gesto avrebbe compromesso i rapporti con la cognata. Rapporti che i ben informati, da tempo, affermano non essere idilliaci. Ora lo scatto pubblicato dalla madre delle due Rodriguez ‘ribalta’ la situazione.

La foto tanto attesa: Belen, Cecilia e Ignazio Moser allo stesso tavolo

Sorridenti e attorno alla stessa tavola: così si sono fatti immortalare Belen, Cecilia e Ignazio. Curioso notare che lo scatto è stato pubblicato da mamma Cozzani e non da uno dei tre. Per mesi la cronaca rosa del Bel Paese ha sostenuto che tra Belen, la sorella e Moser ci sono state frizioni di non poco conto. Le sorelle Rodriguez, in un paio di occasioni, hanno spiegato che è vero che c’è stato qualche litigio, ma nulla di grave. Insomma, una smentita a metà. Chi afferma di conoscere bene le faccende delle due argentine ha raccontato un’altra storia, ossia che le due influencer per settimane non si sarebbero rivolte la parola e che il clima sarebbe stato teso come non mai.

Nel gossip ci è finito anche Ignazio Moser. Sempre secondo i ben informati, con la cognata sarebbe calato un gelo siderale. I due, mesi fa, avevano addirittura smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che non passò inosservato e che fu chiacchieratissimo. In un secondo momento, ripresero a seguirsi, ma ai più sembrò una scelta ‘riparatrice’ per far cessare il rumore che si scatenò sul loro conto e non un atto di reale pace.

Si arriva ai giorni nostri e alla nascita di Clara Isabel. Dopo il maldestro spoiler di Belen, quello sopracitato in cui ha annunciato prima dei genitori la venuta alla luce della nipotina, la modella 41enne non ha più parlato del lieto evento sui social. Un fatto che ha ulteriormente acceso le voci che la volevano in rottura con Cecilia e Ignazio. E invece ecco la tanta attesa foto: la piccina ha riunito la famiglia.