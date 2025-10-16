Ignazio Moser “furioso con Belen” dopo il parto di Cecilia Rodriguez: retroscena

Sarebbero tesissimi i nervi tra i due cognati Belen Rodriguez e Ignazio Moser. L’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso una storia Instagram, ha raccontato che l’influencer trentino, dopo il parto di Cecilia che ha dato alla luce la figlia Clara Isabel, si sarebbe infuriato con ‘Belu’. Si parta con il dire che è da mesi che diversi presunti ben informati sostengono che tra Moser e la modella argentina 41enne i rapporti si sarebbero deteriorati. Cecilia, prima di partorire, in un’intervista ha provato a gettare acqua sul fuoco, anche se non ha smentito categoricamente le voci. Si giunge al 15 ottobre, giorno in cui è nata la piccola Clara Isabel.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, “dissapori al culmine”

Belen, per motivi ancora da chiarire, ha postato una storia social in cui ha annunciato di essere diventata zia. Peccato che abbia di fatto bruciato la notizia prima che la dessero i neo genitori. La faccenda è subito divenuta virale. Pochi minuti dopo, l’ex moglie di Stefano De Martino ha fatto sparire l’annuncio, ma ormai il danno era fatto. A distanza di qualche ora, quando ormai molti sapevano che Clara Isabel era nata, ecco che Moser ha ufficializzato l’arrivo della figlia. Al momento rimane inspiegabile lo spoiler di Belen. Forse è stata semplicemente sbadata, forse chissà…

“Ignazio ha caxxiato Belen”, ha affermato Amedeo Venza, aggiungendo che la faccenda dell’anticipazione della nascita di Clara Isabel da parte della cognata lo avrebbe mandato su tutte le furie. “Belen è stata richiamata subito a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine”, ha aggiunto il gossipparo.

Il silenzio di Belen e la mancata nota congiunta di Cecilia e Ignazio

Altro strano fatto dell’intera vicenda è che Belen, dopo lo spoiler, non ha speso più alcuna parola pubblica per la sorella Cecilia e per la nipotina. Dettagli che non sono passati inosservati e che hanno spinto molti a pensare che forse davvero si sia beccata il cosiddetto caxxiatone dai neo genitori.

Ulteriore dettaglio interessante è che Ignazio Moser ha annunciato inizialmente la nascita di Clara Isabel da solo, cioè senza Cecilia. Solitamente in questi casi i neo genitori optano per una nota congiunta. La neo mamma si è mostrata solamente il giorno dopo, facendo sapere di essere felicissima dell’arrivo della tanto desiderata figlia. Un dubbio sorge spontaneo: non è che Ignazio è stato ‘costretto’ ad affrettare l’annuncio della venuta alla luce della bimba proprio a causa dell’anticipazione di Belen?