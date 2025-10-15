Cecilia Rodriguez ha partorito, annuncio di Ignazio Moser e brutta gaffe di Belen

Cecilia Rodriguez è diventata mamma per la prima volta: è nata la figlia Clara Isabel. Ad annunciare la venuta al mondo della piccola è stato il neo papà Ignazio Moser che ha anche pubblicato le prime fotografie della piccina sul suo profilo social. La notizia del lieto evento era stata anticipata, con uno ‘sfondone‘ comunicativo, da zia Belen Rodriguez. Quest’ultima, probabilmente per distrazione, sempre via social, ha spoilerato la nascita prima che lo facessero i neo genitori. Resasi contro del patatrac, ha rimosso tutto, ma ormai la frittata era fatta.

Cecilia Rodriguez ha partorito, l’annuncio di Ignazio Moser: è nata la figlia Clara Isabel

“15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”. Così Ignazio Moser nel far sapere che la moglie Cecilia ha partorito. Il post è stato pubblicato nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. Immediatamente migliaia di fan hanno salutato l’arrivo della piccola con centinaia di commenti tripudianti, augurando il meglio alla mamma, al papà e alla bimba da poco venuta alla luce.

La gaffe di Belen

Come poc’anzi accennato, Belen pare averla combinata grossa. Un ‘errore comunicativo‘, per dirla alla Chiara Ferragni. Poche ore prima che suo cognato rivelasse di aver accolto la figlia, l’ex moglie di Stefano De Martino ha fatto campeggiare tra le storie Instagram il seguente messaggio: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”.

Una mossa che ha lasciato un po’ tutti basiti visto che è opportuno che l’annuncio della nascita di un frutto d’amore venga fatto dai genitori e non da altre persone, seppur parenti stretti. Sembra che la sorella di Cecilia si sia rapidamente accorta del pasticcio che ha combinato. Infatti ha provveduto velocemente a rimuovere quanto scritto. Peccato che il profilo dell’argentina è seguitissimo e il suo gesto non è passato inosservato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori grazie alla PMA

Cecilia Rodriguez è diventata mamma per la prima volta. Da anni desiderava mettere su famiglia. Di recente ha raccontato che con il marito ha tentato in tutti i modi di concepire un bebè in modo naturale, senza tuttavia riuscirci. Per questo ha deciso di ricorrere alla PMA, vale a dire alla procreazione medicalmente assistita. Oggi può festeggiare e può finalmente urlare al mondo di aver realizzato il suo sogno: è madre!