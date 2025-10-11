Parla Cecilia Rodriguez: gravidanza, il paragone amaro con le altre Rodriguez

Cecilia Rodriguez a breve partorirà la sua prima figlia. Già scelto il nome, Clara Isabel. La nascita della piccola è prevista tra pochi giorni. L’influencer e modella argentina, in una intervista concessa a Cosmopolitan, ha parlato ampiamente delle difficoltà riscontrate a rimanere incinta, spiegando che per anni ha provato a concepire un figlio in modo naturale con il marito Ignazio Moser, ma purtroppo alla fine ha dovuto far ricorso alla PMA (procreazione medicalmente assistita), nonostante gli specialisti le avessero assicurato che in lei non c’era nulla che non andava.

Cecilia Rodriguez e la verità sulla difficoltà a rimanere incinta: “Impotente”

Cecilia e Ignazio per anni hanno desiderato mettere su famiglia. Ma il frutto d’amore tanto desiderato non arrivava. La sorella di Belen ha confidato che ha iniziato ad avvertire molta ansia dopo aver tentato per anni di restare incinta. A un certo punto si è sentita impotente e ha deciso assieme al marito di affidarsi alla PMA. “Non c’era nessuna problematica legata al non rimanere incinta – ha raccontato – però non rimanevo incinta. Ero in ansia. Molto in ansia”.

Quando ha iniziato il percorso con la PMA, suo padre Gustavo ha avuto un bruttissimo incidente. L’uomo è rimasto coinvolto in un incendio, riportando ustioni gravi in alcune zone del corpo. “Il ginecologo mi diceva ‘devi essere serena in questo momento’”, ha ricordato l’influencer a proposito di quel periodo difficile.

“Ho aspettato così tanto – ha aggiunto – perché la verità è che volevo che accadesse in modo naturale”. Cecilia ha quindi ribadito che il ginecologo, per il suo caso specifico, non ha riscontrato alcuna problematica. Non c’era niente che la portasse a dire “non accadrà in modo naturale”. I mesi, però, passavano e la gravidanza non si palesava. Una situazione che ha fatto aumentare lo sconforto nella modella: “Quindi volevo che accadesse in modo naturale. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, nel momento in cui non ci riesci non è che ti senti inutile, che non è la parola giusta, però ti senti impotente, perché dici ‘perché io non ci rimango?’”.

Il paragone con le altre donne di famiglia: “Nessuna ha fatto fatica”

“Lo sognavo da tutta la vita e nessuna donna della mia famiglia ha fatto fatica”, ha sottolineato Cecilia, che ha ribadito una volta di più che avrebbe preferito non dover ricorrere ad alcun aiuto per il concepimento, desiderando di rendersi conto, un giorno, di avere un ritardo e scoprire che era incinta. “Io sono una che ha sempre accettato che la vita la sorprendesse. Sono stata molto fortunata però e adesso siamo qui”, ha concluso.

Cecilia è la prima volta che parla approfonditamente di come sia rimasta incinta, spiegando i dettagli delle difficoltà riscontrate. Come poc’anzi accennato, il parto è previsto a brevissimo. Al suo fianco, ad accogliere la piccola Clara Isabel, ci sarà anche Belen. Le due sorelle, dopo un periodo di crisi familiare, hanno fatto pace, tornando a essere più unite che mai.