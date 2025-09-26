Cecilia Rodriguez: “Belen e Ignazio Moser? Ora parlo io”. La verità fiume dell’influencer

Cecilia Rodriguez ha risposto dettagliatamente per la prima volta alle voci che vogliono sua sorella Belen e suo marito Ignazio Moser distanti. Da mesi si sussurra che i due cognati abbiano azzerato i rapporti per via di non meglio specificati problemi personali. Sono anche stati versati fiumi di inchiostro circa il presunto allontanamento tra lei e appunto Belen. ‘Chechu’, in una lunga intervista concessa a Fanpage.it, è tornata anche su questo tema, fornendo nuovi retroscena su quel che è accaduto. Spazio infine alla gravidanza. Tra meno di un mese diventerà mamma per la prima volta, accogliendo Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez: “Ignazio e Belen? Non è vero ciò che è stato scritto”

L’influencer argentina, come già avvenuto pochi giorni fa a Verissimo, ha spiegato che con Belen è vero che ogni tanto ci scappa qualche lite, ma dall’altro lato ha smentito le ricostruzioni degli ultimi mesi che hanno parlato di rapporti inevitabilmente logorati con la sorella:

“Con Belen non abbiamo litigato, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto, non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”.

A proposito di mariti e fidanzati e quant’altro, quando le è stato domandato specificatamente che cosa ci sia di vero nelle voci che vogliono la sorella e Moser ai ferri corti, è arrivata la seguente risposta:

“Possiamo smentire anche questo. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno (al pranzo di famiglia organizzato per il compleanno di Belen n.d.r.) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. Poi a parte questo è stato anche bello, perché era un sacco di tempo che non eravamo noi cinque più i nipoti, i figli di mia sorella, quindi noi sette. E’ stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”.

Il riferimento al pranzo di famiglia è stato fatto in quanto al 41esimo compleanno di Belen sono stati presenti solamente gli affetti più stretti della showgirl, vale a dire i suoi figli Santiago e Luna Marì, Cecilia, Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo. Assente invece Ignazio Moser, fatto che ha ulteriormente scaldato il gossip.

Cecilia Rodriguez e la scelta di non rispondere al gossip per mesi

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Cecilia ha anche spiegato perché per mesi non è intervenuta per smentire i gossip relativi alle presunte litigate con Belen. Inoltre, ha sottolineato che chi ha notato che per settimane non è apparsa sui social con la sorella ha osservato una banalità in quanto lei, da sempre, quando sta con la sua famiglia non pubblica spesso dei momenti i suoi cari, “perché voglio viverli quei momenti. Non è che ogni volta che sto con la mia mamma, con mio papà, con mio fratello, con mia sorella, all’interno di casa mia condivido, perché mi vivo il momento”.

Ha quindi raccontato che questa estate è vero che con Belen non si è vista per due mesi, ma per il semplice fatto che hanno trascorso le vacanze in posti diversi. A proposito della scelta di non smentire i rumors, ha dichiarato che non ne ha mai parlato sui social perché non le sembra che siano i canali giusti per smentire determinate indiscrezioni:

“Senza dubbio condivido tanti momenti, però decido io quelli che desidero condividere. E poi non saprei a chi rispondere, se sapessi chi è che vuole avere delucidazioni magari lo chiamo e mi faccio una chiacchiera (ride n.d.r.), giusto per rispiegare la situazione per farlo stare più tranquillo. A parte gli scherzi ho imparato a farmi scivolare le cose addosso, non rispondendo vivi meglio, altrimenti entri in un trip senza uscita”.

Quando nasce Clara Isabel

L’influencer ha dato aggiornamenti sulla gravidanza, ricordando che la piccola Clara Isabel che porta in grembo nascerà tra circa tre settimane e affermando che la dolce attesa è andata bene: “Sicuramente non è stata una passeggiata, non è sempre semplice, ma nonostante tutto posso dire che è stata una bella gravidanza, senza nessuna complicazione”. Ha aggiunto che ovviamente un po’ di ansia c’è, essendo per lei un’esperienza totalmente nuova: “Spero sicuramente di poter trasmettere a mia figlia tutti i valori che mi hanno insegnato i miei genitori e che mi hanno trasmesso loro. Spero di essere una brava mamma”.