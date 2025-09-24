Belen “non è diplomatica” con Ignazio Moser: ecco la verità sul rapporto tra cognati

Il 20 settembre scorso Belen Rodriguez ha compiuto 41 anni, festeggiando in un ristornate milanese. Presenti solamente i suoi familiari strettissimi: i suoi due figli Santiago e Luna Marì, papà Gustavo, mamma Veronica, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia. A far rumore l’assenza del cognato Ignazio Moser. Da tempo si sussurra che il trentino e la showgirl argentina abbiano rapporti tesissimi. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato una realtà differente.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, la verità sull’assenza al compleanno

Innanzitutto il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sottolineato che Moser, mentre Belen spegneva le candeline, era impegnato altrove. Più precisamente in Emilia Romagna dove ha preso parte a un evento sportivo. I maligni direbbero che il trucco più antico del mondo per dare forfait è crearsi degli alibi. Insomma, è un po’ come quando arriva l’invito al compleanno del cugino insopportabile e ci si crea una scappatoia con una buona scusa per disertare il party. Ma non si sarebbe verificata una simile dinamica tra Ignazio e la cognata.

Le crisi tra Ignazio e Cecilia

Chi Magazine ha fatto il punto della situazione, analizzando prima il legame tra Cecilia e Ignazio. “Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre”, si legge sulla rivista che avalla la ricostruzione che vuole che Moser e la moglie abbiano attraversato periodi di crisi non indifferenti in passato. Ma oggi tutto sarebbe stato sistemato, con i due piccioncini che non vedono l’ora di accogliere il loro primo frutto d’amore, Clara Isabel. La piccola verrà alla luce tra pochissimi giorni. E tra Belen e Moser?

“Belen non è diplomatica”

“Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno in comune l’amore per Cecilia”, conclude il settimanale. In altre parole è stato spiegato che i due cognati avrebbero sì avuto frizioni, ma che per l’amore che entrambi vogliono a ‘Chechu’ non avrebbero intenzione di far precipitare i rapporti. D’altra parte, come si suol dire, gli amici si scelgono, la parentela no. Dunque con quest’ultima, meglio, laddove possibile, cercare sempre di mantenere un buon equilibrio per il quieto vivere. E pazienza se ogni tanto si deve ingoiare qualche rospo. Fa parte della vita.