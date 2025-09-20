Belen compie 41 anni, i dettagli della festa: presenti, assenza rumorosa e foto

Belen Rodriguez, sabato 20 settembre 2025, ha spento 41 candeline. La showgirl argentina ha festeggiato il compleanno in un ristorante, assieme alla sua famiglia. Presenti mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo, naturalmente i suoi figli Santiago e Luna Marì (avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese), e Cecilia. La partecipazione al pranzo di quest’ultima è un’ulteriore prova che le due sorelle, dopo mesi di rapporti complicati per problemi familiari di cui mai sono state rese note le cause, si sono riconciliate.

41esimo compleanno di Belen Rodriguez, presenti e assenti

Al compleanno, dunque, hanno preso parte soltanto gli affetti strettissimi della conduttrice neo 41enne. Non si sono visti infatti i partner dei suoi fratelli. Assente sia la fidanzata di Jeremias, sia il marito di Cecilia, ossia Ignazio Moser. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato protagonista di un Ironman, sport caratterizzato dall’insieme di tre discipline (nuoto, ciclismo e corsa). Dopodiché si è rifugiato in montagna senza la moglie.

Belen può darsi che abbia voluto riunire soltanto i familiari stretti per festeggiare il suo compleanno. Rimane comunque il dubbio sull’assenza di Ignazio. Voci sussurrano da tempo che i due cognati avrebbero azzerato i rapporti a livello personale. I diretti interessati mesi fa hanno addirittura smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Una vicenda che non è passata inosservata e che ha immediatamente catturato l’attenzione del gossip del Bel Paese. Così i due hanno deciso di ricominciare a ‘seguirsi’. Secondo molti un gesto non dettato da una reale volontà di riconciliazione, ma finalizzato a mettere a tacere il chiacchiericcio.

Attualmente, quindi, è assodato che Cecilia e Belen si sono riunite. Non si sa invece se l’ex moglie di De Martino abbia recuperato i rapporti con il cognato. La mancata presenza di quest’ultimo al compleanno della showgirl ha riacceso il gossip su tale questione.

Il messaggio della showgirl ai fan

“Feliz cumpleaños a mi! Non c’è cosa più bella per me che festeggiare con la famiglia, e con voi che siete per me anche un po’ la mia famiglia! E vi ringrazio per l’immenso affetto che ricevo soprattutto quando vi incontro per la strada! Chiedo serenità per tutti quanti in questo momento così delicato che il mondo sta vivendo. Vi voglio molto bene! Vostra, Belen”. Così la showgirl rivolgendosi ai suoi followers di Instagram, a commento di una serie di scatti con i familiari che le sono stati vicini nel giorno del suo 41esimo compleanno.