Cecilia Rodriguez a Verissimo: “Cos’è successo con Belen e mia figlia cercata per 5 anni”

Cecilia Rodriguez a ruota libera a Verissimo. L’influencer argentina ha spiegato dettagliatamente la difficoltà a rimanere incinta. Con il marito Ignazio Moser ci ha provato per 5 anni, un periodo in cui non sono mancati momenti di disperazione. Poi la grande gioia della dolce attesa (il parto è previsto tra circa un mese). La padrona di casa Silvia Toffanin ha anche domandato all’ospite notizie su Belen Rodriguez. Da mesi si mormora che tra le due sorelle sia calato il gelo. ‘Chechu’ ha provato a dribblare la domanda. Non ha negato che una lite ci sia stata. Di fatto l’ha confermata, tentato un po’di minimizzare l’accaduto. A spingere a credere che un qualcosa di insolito sia accaduto anche il fatto che la modella ha palesemente cambiato argomento. Evidentemente un tasto dolente.

Cecilia Rodriguez a Verissimo: lite con Belen? La risposta sfuggente

Cecilia, dopo aver spiegato che per rimanere incinta è ricorsa alla PMA (la procreazione medicalmente assistita), ha ricevuto la domanda secca sui rapporti attuali con Belen. “Anche lei mi ha accompagnato nel percorso della PMA – ha raccontato -. E poi diventa zia per la prima volta. Mi ha detto che la vuole tenere a casa la nipotina. Vediamo… (ridendo, ndr)”. Visto il primo ‘dribbling‘ alla domanda sui rapporti attuali con la sorella, Toffanin si è fatta ancor più esplicita: “Tutti parlano di una litigata, cosa è successo?”.

“Litigata? Non è successo niente di grave – ha minimizzato Cecilia -. Siamo due sorelle che ci assomigliamo esteticamente, ma caratterialmente siamo molto diverse. Ogni tanto qualche litigata ci scappa. Ci sono momenti in cui stiamo più assieme e altri meno. Poi abbiamo due famiglie distinte. A proposito di famiglia, non siamo così morbosi come ci descrivono. Alla gente piace tanto quando la gente litiga, ma noi ci vogliamo tanto bene”.

Di fatto Cecilia non ha negato che con Belen ci sia stata qualche frizione. La ‘tattica’, più che comprensibile, è stata quella di minimizzare e cambiare rapidamente argomento. Tra l’altro, notizia dell’ultima ora, le due sorelle, ieri, sarebbero andate a cena assieme dopo mesi di lontananza. Sarebbe finalmente arrivata la pace.

La difficoltà a restare incinta: “Ci abbiamo provato con Ignazio per 5 anni”

“Sto molto bene, forse è il periodo più bello della mia vita. La piccola dovrebbe nascere a metà ottobre. Ho desiderato tanto questo momento, ho tantissime emozioni. Sono davvero felice”, ha spiegato sempre a Verissimo l’influencer. “Si sarà un parto naturale, ma vediamo poi come va – ha aggiunto -. Non dico che non ho paura, ma voglio provare quell’esperienza. Se Ignazio è pronto? Sì, dai, è contento che sia femmina. La chiameremo Clara Isabel. Ridendo ha detto che solo lui la chiamerà Isabel. Lo vedo cresciuto e maturato, anche io lo sono. Sono più di 5 anni che ci proviamo, ora pensiamo di essere pronti”.

La modella argentina ha riferito altri dettagli relativi alla difficoltà riscontrata nel concepimento: “Non riuscivamo a concepire, ma non abbiamo mollato. Abbiamo desiderato, pregato e pianto. A tratti ci siamo anche disperati, ma alla fine ci siamo riusciti. Non vediamo l’ora di accogliere Clara Isabel”.

A questo punto è stata lanciata una clip zuccherosa in cui è apparso Moser che ha riservato alla moglie parole romanticissime: “Non le ho mai detto che mai avrei voluto figli con un’altra donna, sono orgoglioso che lei sarà la madre di mia figlia e spero di altri nei prossimi anni”. “All’inizio – il commento di Cecilia al filmato – avevo il timore che non gli potessi piacere, ho dubitato, temevo che non si potesse innamorare. Per questo mi fa piacere sentirgli dire queste cose. Lui è stato il primo uomo che ho voluto conquistare, gli altri mi hanno conquistata e poi mi sono lasciata trascinare”. Chissà che cosa penserà di questa frase il suo ex storico Francesco Monte.