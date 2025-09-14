Belen e Cecilia Rodriguez a cena dopo 6 mesi di gelo, come è andata

Dopo circa sei mesi di gelo siderale e di lontananza, Belen e Cecilia Rodriguez si sono riviste. Lungo la serata di sabato 13 settembre sono andate a cena assieme in un ristorante milanese. A renderlo noto attraverso una storia Instagram è stata la sorella maggiore che, mentre stava pubblicizzando un prodotto, en passant, ha fatto sapere che dopo avrebbe raggiunto i suoi fratelli per consumare con loro un pasto. Si suppone quindi che alla reunion abbia partecipato anche Jeremias. L’attenzione però si è concentrata tutta sulle due influencer che pare che non abbiano avuto alcun tipo di incontro da prima di Pasqua.

Belen e Cecilia Rodriguez, la cena ‘riparatrice’

Da quanto trapelato, si sa che la cena c’è stata e che ‘Belu’ e ‘Chechu’ si sono sedute allo stesso tavolo. Nessuna delle due ha divulgato per il momento scatti della serata sui social. Prevedibile. Il riavvicinamento è in corso, ma meglio andarci con i piedi di piombo e, in questo momento, non sbandierare alcunché. Dopo sei mesi di lontananza è quasi certo che non tutto sia stato sistemato con un’uscita. L’importante, però, è che le due sorelle siano tornate a parlarsi e ad avere un dialogo. Il tempo, poi, permetterà loro di ritrovare pian piano l’intesa smarrita.

Che le Rodriguez stessero procedendo verso la pax lo si è intuito nei giorni scorsi. Entrambe sui social hanno ricominciato a piazzarsi like reciproci. Cecilia ha anche commentato uno scatto di Belen e Jeremias con un dolce “ma la bellezza dei miei fratelli?” Insomma, negli ultimi giorni qualcosa di importante s’è mosso nelle dinamiche familiari.

Cecilia vicinissima al parto

La ricucitura non è arrivata in un momento casuale, bensì a ridosso della nascita della prima figlia di Cecilia. L’influencer partorirà probabilmente all’inizio di ottobre. L’amata sorella, nonostante il gelo venutosi a creare, non poteva rimanere ‘latitante’ per un simile appuntamento. E infatti Belen farà da spalla alla congiunta. Resta un nodo: non è chiaro quali rapporti attualmente ci siano tra l’ex moglie di Stefano De Martino e il cognato Ignazio Moser. Si sussurra che ci siano delle crepe. Se così fosse, ci sarebbe un ulteriore problema da risolvere.

Permane il mistero sui motivi che hanno portato le due sorelle ad allontanarsi. In questi mesi sono trapelate ricostruzioni più o meno fantasiose. Le dirette interessate hanno invece tenuto le bocche cucitissime, non prestando mai il fianco al gossip. Forse un giorno, quando la bufera sarà totalmente passata, racconteranno che cosa è realmente accaduto tra di loro.