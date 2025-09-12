Cecilia Rodriguez in lutto, gesto di Belen per lei (ma non per Ignazio)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno reso noto di essere profondamente addolorati per la morte della loro cagnolina Aspirina, per tutti ‘Aspi’. Il primo a far sapere della scomparsa dell’amica a quattro zampe è stato l’influencer trentino. Il giorno successivo anche la moglie ha dedicato un post all’animale venuto a mancare, ricevendo una miriade di commenti di vicinanza e di like. Tra questi anche quello della sorella Belen Rodriguez con la quale da tempo si sono raffreddati. La modella 40enne ha piazzato un like allo struggente messaggio che Cecilia ha riservato ad ‘Aspi’. A colpire il fatto che non abbia invece minimamente calcolato quanto scritto dal cognato.

Belen e il grande gelo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La faccenda ha rinfocolato ulteriormente il gossip. Da mesi Belen pare che non abbia contatti con Cecilia e Moser. Negli ultimi giorni, però, la delicata situazione familiare avrebbe iniziato a sghiacciarsi. I ben informati assicurano che le due sorelle abbiano pian piano ripreso a risentirsi. E infatti ecco i like anche ai post che negli ultimi mesi erano mancati. Nessun gesto di distensione invece dell’ex moglie di Stefano De Martino nei confronti del cognato.

Quando i due cognati smisero di seguirsi su Instagram

Quando si cominciò a intuire che tra le due Rodriguez qualcosa fosse accaduto, si verificò un fatto alquanto strano. Belen e Ignazio smisero di seguirsi su Instagram. Il fatto naturalmente non passò inosservato e fece germogliare voci di rapporti azzerati tra cognati. Dopo il can can mediatico i due, reciprocamente, ripresero a seguirsi. Il gesto, però, fu considerato non un’azione distensiva, bensì un atto per placare il trambusto che era venuto a crearsi. Da allora né Moser né Belen si sono più scambiati alcuna ‘carezza’ social.

C’è chi sostiene che Ignazio abbia avuto un ruolo fondamentale nel grande gelo calato tra le due sorelle. Voci e retroscena, ma nessuna prova. Anche perché i diretti interessati tengono da mesi le bocche cucitissime sui loro reali rapporti. A colpire è che nessuno dei tre abbia smentito la crisi in atto. Strano, molto strano, perché quando il gossip prende dei granchi, le persone che vengono chiacchierate quasi sempre si affrettano a sottolineare che sui loro conti sono state dette fake news. Stavolta ciò non è avvenuto.

Il post struggente di Cecilia

“Ay Pirulina del mio cuore, quanto mi manchi già. Potrei stare ore a scrivere di te, a raccontare del nostro amore, della nostra storia d’amore, perché è stato un amore intenso, per non dire morboso”, ha scritto Cecilia su Instagram nel dare l’ultimo saluto ad ‘Aspi’.

“Ma voglio solo ringraziare la vita per avermi regalato una cagnolina come te, perché da quando tu sei arrivata, io non mi sono mai sentita sola. Spero davvero solo di essere stata una brava padrona per te, e di aver ricambiato ogni tuo gesto d’amore verso di me… perché per me sei stata qualcosa di speciale. Gracias por tanto. Te amo chiquitita linda, por siempre en mi corazón”, ha concluso l’influencer argentina.

Il messaggio di Ignazio: “Addio Aspirina”

Poche ore prima del post di Cecilia, ne ha pubblicato uno il marito: “Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola…”

“Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”, ha concluso Moser.