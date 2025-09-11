Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez distrutti, morta ‘Aspi’: tragica notizia prima del parto

Bruttissima notizia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a pochi giorni dalla nascita di Clara Isabel. La coppia sta affrontando un grave lutto. Nelle scorse ore è morta la sua amata cagnolina Aspirina, per tutti ‘Aspi‘. L’amica a quattro zampe, una meticcia originaria dell’Argentina, era conosciuta anche dai fan dei due influencer che l’hanno più volte coinvolta nei loro contenuti social. L’annuncio della scomparsa del cane è stato dato dagli stessi Cecilia e Ignazio attraverso uno struggente post pubblicato su Instagram. Nel parlare del decesso la coppia ha anche postato diverse foto dell’animale

Ignazio Moser annuncia la morte della cagnolina ‘Aspi’

L’annuncio della scomparsa di Aspi è stato fatto lungo la serata del 10 settembre, sul profilo di Ignazio Moser. “Ciao piccola Aspi – ha esordito l’influencer trentino – è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola…”

E ancora: “Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire”.

“P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”, ha concluso Ignazio, riferendosi all’altro cane di cui si prende cura con la moglie Cecilia, un jack russel a pelo corto. Tantissimi fan della coppia hanno scritto messaggi di vicinanza, salutando a loro volta ‘Aspi’. Diversi anche i vip che si sono fatti sentire tra cui Ana Laura Ribas, Elisabetta Gregoraci, Marco Cartasegna, Giulia De Lellis e Sonia Lorenzini.

La storia di Aspirina, Cecilia Rodriguez la trovò davanti a una farmacia

Aspirina da tempo non stava bene. Già ad agosto infatti Cecilia aveva fatto trapelare la sua preoccupazione. “Forza Pirulina”, aveva scritto sui social, lasciando intendere che l’amica a quattro zampe aveva dei problemi. La cagnolina faceva parte della quotidianità dei due influencer da anni. Fu trovata dalla Rodriguez davanti a una farmacia. Da allora se ne prese cura, assieme a Moser. Nel 2019 ‘Chechu’ aveva spiegato dettagliatamente il primo incontro con ‘Aspi’.

L’influencer sudamericana raccontò che sei anni prima era tornata in Argentina in quanto avvertiva molto la mancanza della terra d’origine, degli amici e della sua famiglia. All’improvviso vide la cagnolina e se ne innamorò, prendendola con sé, pur sapendo che avrebbe sofferto tantissimo quando un giorno si sarebbe dovuta separare da lei. Quel giorno purtroppo è arrivato. Tra l’altro il lutto giunge in una fase delicata per la modella visto che partorirà la sua prima figlia tra pochi giorni. Clara Isabel dovrebbe nascere ad inizio ottobre.