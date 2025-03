Sarah Toscano, smentito flirt con Fedez. Berrettini? “Complimenti”

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato in studio Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La giovane cantante ha poi recentemente preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti con il brano “Amarcord”. L’artista si è ritrovata al centro dell’attenzione anche in seguito alla diffusione di un gossip relativo ad un suo presunto flirt con il collega Fedez e con il tennista Matteo Berrettini. Durante la sua intervista con Toffanin, Sarah ci ha quindi tenuto a fare chiarezza sulla vicenda. Scopriamo che cosa ha detto a riguardo.

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti c’è stata anche Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante ha recentemente preso parte anche al Festival di Sanremo, partecipando con il brano “Amarcord”. Sarah si è tuttavia ritrovata al centro dell’attenzione non solo per i suoi successi musicali ma anche a causa di alcuni gossip che l’hanno vista protagonista. Alcune voci, difatti, le hanno attribuito dei flirt con il collega Fedez e con il tennista Matteo Berrettini. Nel corso della sua intervista con Toffanin, Toscano ha tuttavia smentito entrambi i rumor.

In merito a Fedez, Sarah ha spiegato come i gossip facciano parte del gioco quando si è personaggi pubblici. Nonostante ciò ha rivelato di essere rimasta male per quanto detto sul suo conto, poiché si trattava di notizie false. La cantante si è espressa anche in merito a Matteo Berrettini. Nello specifico ha definito il tennista il suo idolo, elogiandolo per le sue capacità sportive e porgendogli i suoi complimenti. Ha quindi ribadito di stimarlo, così come già aveva rivelato in passato.

La cantante ha parlato anche dell’amore, rivelando come non abbia avuto ancora una storia d’amore vera e propria. Si è difatti definita una persona molto selettiva e che preferisce aspettare la persona giusta.