Salemi e Pretelli sul secondo figlio: la risposta a Silvia Toffanin

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sono stati anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due hanno recentemente avuto il loro primo figlio insieme, Kian, nato lo scorso 10 gennaio. La loro intervista si è quindi focalizzata perlopiù sulla loro vita da neogenitori. Giulia e Pierpaolo hanno parlato del ricorso al parto cesareo, raccontato delle difficoltà quotidiane, spiegato la scelta del nome così particolare e di come siano riusciti a trovare un equilibrio come coppia. Silvia Toffanin ha poi chiesto loro se abbiano nei programmi anche un secondo bebè.

Da un po’, difatti, si vociferava l’eventualità di un altro bambino per i due. Sia Silvia che Pierpaolo hanno confermato la volontà di avere un secondo figlio. Nello specifico lei ha ammesso di aver sempre desiderato una femminuccia e che pertanto spera possa arrivare in futuro. Addirittura Pretelli ha ironizzato sulla questione scherzando sul fatto che la compagna cerchi su internet come avere una figlia femmina! La ricerca tuttavia non ha dato risultati. Pierpaolo Pretelli ha già avuto un altro figlio maschio prima di Kian, Leonardo. Il bambino è nato nel 2017 dalla relazione con Ariadna Romero.

Nel corso dell’intervista Silvia Toffanin ha anche voluto fare una sorpresa a Giulia Salemi. La conduttrice ha difatti consegnato alla sua ospite una lettera scritta dalla madre Fariba. Nel leggere le parole dedicatole da sua mamma, la modella e conduttrice si è visibilmente commossa. Ha anche spiegato come il nome scelto per suo figlio, Kian, sia stato proprio un omaggio alle origini iraniane della donna.