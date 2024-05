Sarah stroncata da noti volti di Amici: “Non ha molto da dire”

Quest’edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria della cantante Sarah Toscano, allieva dell’insegnante Lorella Cuccarini. La ragazza ha battuto in finale la ballerina Marisol Castellanos ed il suo trionfo è stato un po’ inaspettato. In molti, difatti, puntavano su altri concorrenti. Tra questi anche una professionista ed un’ex insegnante della scuola che si sono abbandonate a dei commenti abbastanza pesanti sulla cantante. Scopriamo meglio chi sono e che cosa hanno detto nello specifico.

La vittoria di Sarah Toscano ad Amici di Maria Di Filippi sta facendo parecchio discutere. Dopo il polverone che si è scatenato sui social in seguito ad un commento di un ex allievo, diversi altri volti del programma si sono espressi in merito alla sua vittoria, qualcuno anche negativamente. Tra questi Giulia Pauselli, ballerina professionista, che ospite a Casa Sdl ha detto sinceramente cosa ne pensasse della cantante. Sebbene non ne abbia parlato troppo negativamente, Pauselli ha rivelato che non si aspettava la sua vittoria e che non avrebbe scommesso su di lei. Il suo tifo, infatti, era per Dustin.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Sarah vincitrice non ci avrei mai scommesso, ha fatto un percorso che rappresenta l’essenza del programma. Sono stata felice per lei. Ovviamente essendo di parte avrei tifato la categoria ballo. Dustin era il mio preferito, senza nulla togliere a Marisol che è un talento pazzesco, ma con Dustin abbiamo legato subito.

Più pesanti, invece, sono state le parole di un altro noto volto del talent. Stiamo parlando nello specifico dell’ex insegnante Grazia Di Michele. Il suo giudizio, difatti, è stato parecchio tagliente e l’ex maestra ha stroncato completamente Sarah. Ha poi rivelato che avrebbe voluto che quest’edizione venisse vinta da Holden, suo preferito tra gli allievi in gara quest’anno.

Di seguito le parole di Grazia Di Michele in merito alla vincitrice di Amici:

E’ una ragazza che non ha molto da dire. E’ acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che si, ce la posso fare. Un bel bigliettino da visita per i casting.

L’ex insegnante ha anche rivelato di non aver mai pensato di tornare nel cast della trasmissione, come riportato dal blog Isa e Chia. Ha raccontato come rispetto a quando c’era lei il programma sia cambiato, in particolare riferendosi alle divise dei ragazzi ed al fatto che oggi i concorrenti arrivino già con la certezza di avere visibilità durante e dopo il talent per cui il percorso è formativo ma anche e soprattutto una conferma di quello che si è già.