Sarah Nile incinta con la PMA: “Guardatemi, questi sono gli effetti”

Sarah Nile svela sui social gli effetti della cura ormonale (PMA) che ha dovuto seguire per restare incinta. Attraverso un video, mostra il suo viso in primo piano, facendo notare nel dettaglio cosa sta accadendo al suo corpo. Queste immagini dimostrato, appunto, cosa vuol dire seguire questo tipo di percorso. Non solo, l’ex concorrente del Grande Fratello vuole anche rispondere a tutti coloro che l’hanno aspramente criticata in questi mesi per i cambiamenti che stavano avvenendo nel suo corpo.

Oggi Sarah Nile è incinta per la seconda volta ed è ricorsa di nuovo alla procreazione assistita. “L’ho fatto per mio figlio, perché un fratello te lo trovi per la vita”, ha rivelato in questi giorni. Si chiama Noah il bambino che l’ha fatta diventare mamma per la prima volta. Subito dopo il parto, ha sentito nuovamente il desiderio di dare alla luce un altro figlio. Così, ha scelto di seguire una nuova cura ormonale e di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Noah. Tutto questo, però, ha portato a delle conseguenze.

La stessa Sarah, nonostante ciò, vuole coinvolgere tutte le persone che sognano di avere un figlio attraverso questo tipo di cura. In particolare, il suo scopo è quello di infondere coraggio a quelle donne che desiderano diventare mamme e che si ritrovano a dover seguire un percorso simile al suo. Il video ritrae il suo viso scarnito e decisamente provato. Sarah è dimagrita molto negli ultimi tempi e sul suo volto è impossibile non notare le macchie. Ma lei oggi non vuole nasconderle, anzi, sono frutto del percorso che le ha permesso di restare incinta per la seconda volta.

“Questa sono io oggi! Un viso scarnito, provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante”

Così inizia il lungo messaggio di Sarah Nile rimasta incinta con la PMA. Queste immagini dovrebbero servire a sensibilizzare tutte quelle persone che nei giorni scorsi, non sapendo del percorso che stava seguendo, la guardavano “con occhi sbarrati e indiscreti”. Queste persone si chiedevano cosa avesse e perché fosse diventata improvvisamente così magra. Oggi può finalmente dire come stanno le cose: “Sono incinta e strafelice di esserlo!”.

Fa notare, però, che dietro poteva esserci altro, “qualcosa di brutto”. Oppure poteva non esserci nulla. Per questo, a volta, molte persone risultano indiscrete e fanno pesare determinate situazioni. Infatti, Sarah fa presente che questo discorso vale anche “per i chili presi”, dovuti a cure ormonali o con il cortisone.

“Nessuno vi dà il diritto di entrare a gamba tesa nell’anima di un altro essere umano. Abbiate educazione, tatto, sensibilità e soprattutto facitv e ca.. vuost’!”

Infine, conclude il lungo messaggio consigliando a tutti i suoi fan di rispettare i tempi di una persona. “Detto questo, inizio molto lentamente a stare meglio quindi a breve ritornerò ad essere la strafiga di sempre”, scrive Sarah.