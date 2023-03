La modella ed ex concorrente del Grande Fratello è diventata madre per la seconda volta grazie alla PMA: l’annuncio

Sarah Nile ha partorito ed è diventata mamma per la seconda volta. Il 19 marzo è venuta alla luce Evah. Il dolce annuncio è arrivato tramite un post su Instagram pubblicato dalla stessa modella ed ex concorrente del Grande Fratello, e dal marito Pierluigi Montuoro. Evah andrà a fare compagnia al primogenito, Noah. Nile ha ricordato che la gravidanza appena conclusa è nata grazie alla PMA (Procreazione medicalmente assistita), un percorso non semplice da affrontare. Inoltre ha reso noto che ha rischiato di perdere la bimba e che ha dovuto sottoporsi a un parto cesareo d’urgenza in quanto, a un certo punto, non sentiva più la creatura muoversi nel suo grembo. Il motivo lo ha scoperto successivamente: la piccola aveva due giri di cordone ombelicale, uno attorno al collo.

“Primi attimi di Vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo”. Così Sarah Nile che ha poi aggiunto: “Con te Evah , che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Nile (@sarahnile)

Sarah Nile, come accennato, per la seconda gravidanza è ricorsa alla PMA. Di recente ha spiegato che si tratta di un percorso difficoltoso e ostico da intraprendere, che mette a dura prova una donna sotto tutti i punti di vista, sia fisici, sia mentali. In particolare, in una chiacchierata fatta con Fanpage.it, l’ex gieffina raccontava di aver dovuto provare più volte a restare incinta. Quando ci è rimasta ha poi dovuto affrontare una situazione descritta come “devastante”, in quanto le cure della PMA fanno perdere lucidità e forze.

“In quel periodo non sei te stessa, non sei padrona del tuo corpo e dei tuoi stati d’animo. Fisicamente ingrassi, poi dimagrisci, poi ingrassi di nuovo. E non sempre controlli l’umore perché sei imbottita di ormoni e medicinali”, spiegava Nile alla testata campana. Nelle scorse ore la gioia più grande, che l’ha ripagata per tutti gli sforzi sostenuti nei precedenti mesi.

La storia d’amore tra Sarah Nile e il marito Pierluigi Monturo

Sarah Nile è sposata con Pierluigi Monturo, un imprenditore attivo nel settore della ristorazione con diversi locali sparsi tra Italia e Grecia. La coppia ha accolto il primo figlio, chiamato Noah, ad aprile 2021. Sarah e Pierluigi avevano già vissuto una relazione sentimentale in passato, dal 2007 al 2010. Si erano poi lasciati per ritrovarsi sette anni più tardi quando hanno capito che il fuoco della passione ardeva ancora tra loro. Quindi le nozze e la famiglia, che ieri si è allargata con l’arrivo della piccola Evah.