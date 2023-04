Giovedì 13 aprile si è tenuta a Roma la festa per festeggiare la fine del “Grande Fratello Vip“. Presenti tutti i vipponi (o quasi) che hanno partecipato a questa edizione del reality, i quali si sono rivisti a due settimane dalla finale. I fan del programma erano in trepidante attesa di vedere cosa sarebbe successo al rincontro tra le due fazioni di vipponi: da una parte, gli “Spartani“, dall’altra i “Persiani“. A tal proposito, Sarah Altobello ha rilasciato un’intervista radiofonica alla trasmissione “Non succederà più”con Giada Miceli, in cui ha svelato tutti i retroscena del party.

Anche l’ex Vippona era presente alla festa e ha potuto rivedere molti dei suoi ex coinquilini. Durante il percorso, la showgirl aveva legato dapprima molto con Oriana Marzoli, per poi allontanarsi e schierarsi dalla parte di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Nonostante ciò, Sarah ha ribadito di non far parte di nessun gruppo e di essere stata un battitore libero. Ma, come si sono comportati gli Spartani e i Persiani durante la serata? A quanto pare, il gelo tra le due fazioni è ancora molto presente. Ecco cosa ha svelato Sarah:

Non si sono filati. Ho visto Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che c’era nella casa, io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. Questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro.

Dunque, nonostante il gioco sia finito, gli attriti sono più vivi che mai. Tuttavia, la Altobello ha avuto modo anche di chiacchierare con alcune delle vippone con le quali aveva avuto dei diverbi verso la fine del reality. Su Giaele De Donà e Nicole Murgia ha raccontato che si sono comportate molto carinamente con lei. Lo stesso vale per la sua “ex” amica Oriana Marzoli: “Si, mi ha salutato. Ho avuto modo di brindare insieme in maniera educata. Lei è diretta, è forte, ha un temperamento forte, ma è rispettosa”.

Una reunion molto attesa dai fan era sicuramente quella tra Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. I due, insieme a Micol Incorvaia, avevano stretto una forte amicizia nel corso della permanenza nella Casa, nonostante il forte astio tra Tavassi e la fidanzata dell’ex volto di Forum, Antonella Fiordelisi. Dopo la fine del programma, però, Donnamaria ha deciso di togliere il segui su Instagram a Micol, scatenando varie polemiche e allontanandosi da quelli che erano stati i suoi compagni di viaggio.

Tavassi e Donnamaria non hanno pubblicato nessuna foto insieme nel corso della serata, ma qualcuno aveva fatto trapelare uno scatto dei due impegnati in una discussione. Dunque, i due amici hanno avuto modo di chiarire? Secondo l’imitatrice di Melania Trump, il rapporto tra loro rimane ancora distante. Queste le parole riportate da ‘Fanpage: “Non li ho visti insieme, non so se si parlano. Le fazioni sono rimasti tali, se non si seguono sui social è ovvio che non si parlino. Per amore di Antonella ha tolto il segui, è stato un bel gesto”.

La Altobello ha poi ribadito la sua poca simpatia nei confronti di Edoardo Tavassi, con il quale si è più volte scontrata nella Casa. L’ex naufrago, per lei, rappresenta una grande delusione, insieme a Micol Incorvaia e Andrea Maestrelli. “Per quanto possa essere un comico, con me aveva un modo di fare per niente interattivo, imprecava con parolacce, con modi di dire grezzi. Falsetto? Con me sì”, ha dichiarato.

Infine, Sarah ha commentato la sua turbolenta relazione con Attilio Romita. “Io lo rispetto, mi ci sono avvicinata da amica, mi ci ero affezionata. Mi dispiace che si sia creato il marasma, l’ho fatto per il bene, mai per il male. Lo saluto in maniera blanda, educata. Non mi metto a chiacchierare con lui, non vado oltre. Ho imparato il perdono nella casa“, ha dichiarato.